代理孕母爭論不休 立院排審人工生殖法版本草案 五版本納入代孕專章

立院今天逐條審查「人工生殖法修正」草案，是否納入代理孕母引起社會關注，衛福部長石崇良表示，國內社會仍存在相當歧見，政院版草案並未納入。委員會排審二十版本草案中，五版本納入代理孕母專章，只用九則條文規範代孕相關事宜，以契約形式約定代理孕母權利，想要急就章列入審查，立委爭論不休。

民進黨立委提出程序發言，認為代孕仍未有社會共識，尤其涉及法律、倫理道德、兒童權益及社會、醫療等多重層面，尤其關乎經濟弱勢婦女，絕對不能通過。黃捷指出，代理孕母只列了9條就要放進逐條審查，絕對不可以，一定要完全脫鉤處理，且代理孕母要另外設置專法，不能在今天的議程裡草草帶過。

黃捷說，代孕充滿爭議，不只是純粹的醫療技術問題，更攸關女性人權與身體自主權，尤其。女性懷孕期間要面臨生活不便、職場中斷、高風險妊娠，委託者把生產風險外包、生育壓力轉嫁，還可能提出提出生活作息、飲食喜好等不合理要求。如果胎兒出現缺陷、畸形、嚴重遺傳疾病，還要委託人同意進行人工流產，完全是假利他、真剝削的買賣行為。

沈伯洋表示，婚前就想要收養小孩，不認同複製良好基因。台灣雖然有完善的收養制度，但並沒有增加收養數，因為父母希望有血緣關係，這項政策難以普及。而西方國家已經浮現許多代孕缺點，在台灣絕對會被放大，且代孕壓力絕對不只發生在弱勢女性，中產階級也會，例如面臨生產壓力或不想生，家人簡單一句：代孕就好了。

沈伯洋說，台灣傳統的血緣相傳觀念，施加在結婚女性的身上，這個壓力更會施加在全體女性身上，如果家人有生育需求，該怎麼拒絕？行政院強調身體自主權，但是代孕的壓力是外溢，代孕跟原本的人工生殖法並沒有共識，硬要放進來等於是綁架原來的草院，應該要脫勾處理，讓有共識的單身女性與女同志配偶先行。

林淑芬表示，代理孕母的爭議性大，社會共識不足，且聯合國也發布了針對婦女和兒童小孩權益的文書，代理孕母確實常與經濟因素有關，因為高額酬勞對經濟弱勢女性是重要誘因，但也常伴隨剝削與健康風險的爭議。女性在整個代孕過程，很多保護機制都不足，而且風險極高，應該審慎看待這件事情，因為代理孕母生的是小孩，而不是產出一個產品。

林淑芬疾呼，代理孕母只有九條的條文，保障夠嗎？條文談得簡單，但是孩子、代理孕母不是用錢就可以買斷，也不能只用九個條文就立定允許代理孕母的合法化。代理孕母會造成階級不公，以及經濟弱勢被剝削的問題，她以「陳九條」向立委陳昭姿喊話，九項條文不足以保障代理孕母及小孩的權益，若通過了，整個國家社會未來要付出的成本會更大。

民進黨立委強烈建議，代理孕母脫鉤處理，讓有共識的部分先行，目前合法通過代理孕母的西方經驗已經顯示代孕有多少問題，而在台灣傳宗接代的觀念下，代孕問題涉及孩子的人格權和女性身體自主權，將無法走回頭路。