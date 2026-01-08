快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

聽新聞
0:00 / 0:00

代理孕母爭論不休 立院排審人工生殖法版本草案 五版本納入代孕專章

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿手舉資料表達立場。記者林澔一／攝影
立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿手舉資料表達立場。記者林澔一／攝影

立院今天逐條審查「人工生殖法修正」草案，是否納入代理孕母引起社會關注，衛福部長石崇良表示，國內社會仍存在相當歧見，政院版草案並未納入。委員會排審二十版本草案中，五版本納入代理孕母專章，只用九則條文規範代孕相關事宜，以契約形式約定代理孕母權利，想要急就章列入審查，立委爭論不休。

民進黨立委提出程序發言，認為代孕仍未有社會共識，尤其涉及法律、倫理道德、兒童權益及社會、醫療等多重層面，尤其關乎經濟弱勢婦女，絕對不能通過。黃捷指出，代理孕母只列了9條就要放進逐條審查，絕對不可以，一定要完全脫鉤處理，且代理孕母要另外設置專法，不能在今天的議程裡草草帶過。

黃捷說，代孕充滿爭議，不只是純粹的醫療技術問題，更攸關女性人權與身體自主權，尤其。女性懷孕期間要面臨生活不便、職場中斷、高風險妊娠，委託者把生產風險外包、生育壓力轉嫁，還可能提出提出生活作息、飲食喜好等不合理要求。如果胎兒出現缺陷、畸形、嚴重遺傳疾病，還要委託人同意進行人工流產，完全是假利他、真剝削的買賣行為。

沈伯洋表示，婚前就想要收養小孩，不認同複製良好基因。台灣雖然有完善的收養制度，但並沒有增加收養數，因為父母希望有血緣關係，這項政策難以普及。而西方國家已經浮現許多代孕缺點，在台灣絕對會被放大，且代孕壓力絕對不只發生在弱勢女性，中產階級也會，例如面臨生產壓力或不想生，家人簡單一句：代孕就好了。

沈伯洋說，台灣傳統的血緣相傳觀念，施加在結婚女性的身上，這個壓力更會施加在全體女性身上，如果家人有生育需求，該怎麼拒絕？行政院強調身體自主權，但是代孕的壓力是外溢，代孕跟原本的人工生殖法並沒有共識，硬要放進來等於是綁架原來的草院，應該要脫勾處理，讓有共識的單身女性與女同志配偶先行。

林淑芬表示，代理孕母的爭議性大，社會共識不足，且聯合國也發布了針對婦女和兒童小孩權益的文書，代理孕母確實常與經濟因素有關，因為高額酬勞對經濟弱勢女性是重要誘因，但也常伴隨剝削與健康風險的爭議。女性在整個代孕過程，很多保護機制都不足，而且風險極高，應該審慎看待這件事情，因為代理孕母生的是小孩，而不是產出一個產品。

林淑芬疾呼，代理孕母只有九條的條文，保障夠嗎？條文談得簡單，但是孩子、代理孕母不是用錢就可以買斷，也不能只用九個條文就立定允許代理孕母的合法化。代理孕母會造成階級不公，以及經濟弱勢被剝削的問題，她以「陳九條」向立委陳昭姿喊話，九項條文不足以保障代理孕母及小孩的權益，若通過了，整個國家社會未來要付出的成本會更大。

民進黨立委強烈建議，代理孕母脫鉤處理，讓有共識的部分先行，目前合法通過代理孕母的西方經驗已經顯示代孕有多少問題，而在台灣傳宗接代的觀念下，代孕問題涉及孩子的人格權和女性身體自主權，將無法走回頭路。

代理孕母 壓力 小孩 人工生殖法

延伸閱讀

失聯飛官沒穿防寒衣 王定宇籲在野黨別再擋國防預算

立院委員會明審查人工生殖法修法 民團：代孕爭議高應脫鉤

國軍新版機密資訊標註引熱議 綠：國防部可適度說明

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

相關新聞

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

企業內規限制勞工申請彈性育嬰假 勞動部：違法

勞工有臨時育嬰需求可請彈性育嬰假，勞動部今天表示，有雇主為調配人力，限制一天僅最先提出或完成交接的人才能申請，或家庭照顧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。