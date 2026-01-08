快訊

換避震器跑萬里全漏油…修到最後稱過保 消保官提醒注意這些事

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有民眾將愛車開到台灣知名品牌原廠保養廠跟換四支全新原廠避震器，保固期限內就曾反映感受到明顯劇烈搖晃，但保養廠檢查後卻稱沒問題，豈料車輛行駛1萬多公里後再次回廠檢查，竟發現四支避震器全都漏油。（示意圖）蔡耀章／攝影
有民眾將愛車開到台灣知名品牌原廠保養廠跟換四支全新原廠避震器，保固期限內就曾反映感受到明顯劇烈搖晃，但保養廠檢查後卻稱沒問題，豈料車輛行駛1萬多公里後再次回廠檢查，竟發現四支避震器全都漏油。（示意圖）蔡耀章／攝影

有民眾月前在臉書「新竹爆料公社」反映，他的兄長先前將愛車開到台灣知名品牌原廠保養廠跟換四支全新原廠避震器，保固期限內就曾反映感受到明顯劇烈搖晃，保養廠檢查後卻稱沒問題，豈料車輛行駛1萬多公里後再次回廠檢查，竟發現四支避震器全都漏油，但客服稱已過保固，不再免費維修，讓該民眾質疑原廠的零件恐有瑕疵，也無法接受這個結果。

對此，新竹市政府消保官劉興振指出，民眾如遇類似消費爭議，若與業者協調未果，可逕至行政院消費者保護會「全國消費者保護網」線上申訴。案件受理後，消保官將即時介入處理；同時也提醒消費者，務必蒐集對自身有利的相關證據，例如附件所示的車輛維修紀錄，以利後續認定。

劉興振說，消費者除可透過線上申訴管道外，亦可先行彙整有利證據，並以存證信函方式向車廠請求履行車輛保固的契約責任。以本案為例，事件涉及消費者保護法、民法及汽車買賣相關規範，須就契約內容及實際使用情形加以釐清。

劉興振補充，本案消費者所反映的爭議重點，在於更換新避震器後出現劇烈震動情形，是否曾回廠檢修並清楚說明使用狀況，均為釐清責任的重要關鍵。此外，更換後已行駛逾一萬公里，其行駛路況及駕駛操作方式，是否可能導致避震器損壞，亦需納入專業判斷與整體評估。因此，經了解，中華民國汽修協會已表示，該原廠願意派技術長會同當事人了解，判斷避震器狀況，若避震器已失效，會負責修復。

該民眾說，上月家兄開車到新竹一間原廠保養廠檢查先前跟換過的四支全新原廠避震器，竟然同時四支全都漏油，向客服反應卻表示過了保固四個月，將不再免費維修，可以再買全新，工資免錢、材料費95折。

該民眾說，針對保固期限到期這點，在保固期限內就有反應感受到明顯劇烈搖晃，原廠檢查後卻稱沒問題，怎料一過保固期就說避震器漏油壞掉，讓人無法接受。

此外，令人疑惑的是，原車的避震器行駛12萬公里，但之後到廠內維修更換原廠避震卻只跑了1萬多公里，但又遇四支同時故障漏油情況，該廠產品既然為原廠，品質卻有如此嚴重的瑕疵，這樣說的過去嗎？既然冠上原廠的名義，是否該做出該有的品質？

消費者 漏油 保固期

嬰兒海苔重金屬超標引媽媽圈恐慌 北市法務局籲各銷售平臺預防性下架

新北查核室內棒球場 消保官：預先免責條款違規

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

12強棒球賽帶動練球熱潮 消保官稽查新北6業者、3家保額不足要求改善

相關新聞

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

企業內規限制勞工申請彈性育嬰假 勞動部：違法

勞工有臨時育嬰需求可請彈性育嬰假，勞動部今天表示，有雇主為調配人力，限制一天僅最先提出或完成交接的人才能申請，或家庭照顧...

