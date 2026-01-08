整理包／從看診到泡湯都能刷！雙北帶頭加碼 全台敬老卡福利一次整理

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
各縣市敬老卡福利措施，方便銀髮族使用大眾運輸措施。圖／聯合報系資料照片

隨著高齡人口持續成長，各縣市紛紛強化敬老福利措施。台北市與新北市今年同步推出「敬老卡」加碼方案，不僅調高每月點數額度，使用項目也大幅擴充，從大眾運輸、醫療服務到運動休閒、文化活動皆可折抵使用，甚至連泡溫泉也納入優惠範圍，讓長輩的日常生活更加便利且多元。

除了整理雙北敬老卡今年的加碼重點與使用亮點，本文也彙整全台各縣市敬老卡制度，包含點數額度、適用範圍及各地特色措施，一次掌握最完整的敬老卡福利資訊。

敬老卡是各縣市政府為長者提供的大眾運輸優惠，採用電子票證形式，持卡人也可額外加值金額使用。部分縣市敬老卡是採用每月點數額度的方式提供優惠，目前點數使用也逐步擴大到乘車以外的服務。

一般只要年滿65歲即可申請，部分縣市有針對原住民、偏鄉居住地等不同條件放寬申請資格，申請前可至各地方政府網站查詢。

另外持有身心障礙證明者可申請愛心卡，和敬老卡一樣都享有大眾運輸優惠，但若同時符合兩種資格，只能擇一申請。需要留意的是，許多縣市申請愛心卡時可再申請一張愛心陪伴卡，這樣持卡人與照護者同時搭乘大眾運輸，就能享有優惠。

部分縣市敬老卡的優惠是以每月點數的形式發放。圖／聯合報系資料照片

台北市將從今年7月起，將敬老愛心卡升級，點數由480點加碼至600點，預計有70萬名長者及身心障礙者受惠。今年2月1日起，搭乘敬老愛心計程車的單趟補助點數，由65點提高至85點。目前敬老卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用。

敬老卡點數扣抵市立聯合醫院門診掛號費，原本僅限中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼的長者，從今年起，將對象擴及到一般長者，同時也將增加聯合醫院院外門診14處，共計21處門診可接受刷卡扣點50點。

還有泡溫泉常是長輩休閒放鬆的選擇，台北市正與合法溫泉業者洽談敬老卡扣抵，目前先以大眾池配合的業者為第一波試辦，預計在今年內正式上路。

圖／台北市政府提供


新北市從今年7月起，將原本敬老愛心卡480點加碼為600點，並擴大新增至國道客運、運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費使用。預估這項福利加碼升級將增加經費6.8億元，估計超過89萬的長輩及身心障礙者受惠。

1月起除原有公車、捷運外，可搭乘國道客運（起訖均在北北基桃宜）、可使用國民運動中心（每項次50點），以及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費50點；2月起提高台鐵單趟30點至150點（起訖站開放北北基桃宜）、計程車單趟從65點提高至85點。

圖／新北市政府提供

目前全台各地每月敬老卡額度最高可達1500點，也仍有許多縣市採用非點數制度，以「搭到飽」的方式提供優惠，不過由於地方財政限制不同，有些縣市加碼同時，也有縣市研擬調整福利內容。

