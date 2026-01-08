影／8年一遇25分鐘瑞雪阿里山白了又融 氣象站提醒追雪恐撲空

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
海拔2千多公尺、享譽國際嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午降下約25分鐘雪，是繼2018年1月10後，睽違8年再度迎來雪景。圖／林保署嘉義分署提供
海拔2千多公尺、享譽國際嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午降下約25分鐘雪，是繼2018年1月10後，睽違8年再度迎來雪景，消息傳開，立刻在社群引發討論，不少民眾摩拳擦掌，準備上山追雪，一睹銀白世界的夢幻景象。不過，這場雪來得快去得也快。阿里山氣象站指出，上午降雪約25分鐘，隨著太陽升起，地面溫度迅速回升，雪片很快轉為冰霰細雨，瑞雪白景被細雨濛濛取代。

遊樂區目前非雪景，而是冰霰細雨天氣型態，氣象站說，阿里山要下雪，關鍵在「低溫與充足水氣」，溫度回升變成冰霰而非下雪。上午降雪集中海拔較高的祝山車站，萬歲山等區域，未觀測到明顯降雪現象。

針對民眾追雪關心後續天氣，阿里山氣象站提醒，明天天氣轉為較晴朗，氣溫將同步回升，下雪機率更低，想要再現今天雪景不樂觀。民眾若計畫上山追雪，查詢最新天氣資訊與路況，評估實際條件，避免「乘興而來、敗興而歸」。

阿里山氣象站說，回顧氣象歷史紀錄，阿里山上一次降雪發生在2018年1月10日，當時降雪時間僅20分鐘，比今天25分鐘還短。讓降雪顯得格外珍貴。雖然雪景未能長時間停留，但短短25分鐘的白色奇蹟，仍為阿里山再現難得雪景，也說明高山氣候變化萬千。

阿里山 降雪

