快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

僅剩2千劑 新北公費流感疫苗對象擴大至40歲可接種

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市衛生局宣布，即日起再擴大疫苗接種對象，只要設籍新北市40至49歲市民皆可接種。記者林媛玲／攝影
新北市衛生局宣布，即日起再擴大疫苗接種對象，只要設籍新北市40至49歲市民皆可接種。記者林媛玲／攝影

秋冬是流感好發季節，據疾管署監測資料，全國自去年10月起，流感併發重症確定病例418例，其中83例死亡，近9成以上病例未接種疫苗，全國自去年11月1日起提供50歲以上民眾接種。新北市衛生局表示，為照顧市民防疫需求，即日起再擴大疫苗接種對象，只要設籍新北市40至49歲市民皆可接種，目前僅約2000劑，符合資格可儘速至29區衛生所接種。

衛生局表示，近期日夜溫差大，加上過年前群聚活動多，可能提升流感及新冠感染風險，為降低職場群聚，避免病毒回到家庭傳播，也特別提供免費到職場接種流感及新冠疫苗的服務，鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，共同善盡照顧員工健康責任。

衛生局提醒，接種疫苗是預防疾病最有效的方法，疫苗接種約需2周才有足夠保護力，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應盡速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，同時仍需落實個人防疫措施，有症狀時應自主佩戴口罩，避免上班上課。

此外，新冠疫苗自今年1月1日起開放全國滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

衛生局 流感 疫苗 新冠疫苗

延伸閱讀

新北總預算三讀 藍盼中央公平、綠籲侯助中央預算能送審

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

流感增5人死亡全是「這兩族群」 疾管署估一月下旬正式進入流行期

流感變種K分支別輕忽 醫界盼擴大加強型疫苗對象

相關新聞

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？搭星宇巧遇Lulu、陳漢典 商務艙旅客不滿如廁遭阻 空服員親解

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

換避震器跑萬里全漏油…修到最後稱過保 消保官提醒注意這些事

有民眾月前在臉書「新竹爆料公社」反映，他的兄長先前將愛車開到台灣知名品牌原廠保養廠跟換四支全新原廠避震器，保固期限內就曾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。