僅剩2千劑 新北公費流感疫苗對象擴大至40歲可接種

秋冬是流感好發季節，據疾管署監測資料，全國自去年10月起，流感併發重症確定病例418例，其中83例死亡，近9成以上病例未接種疫苗，全國自去年11月1日起提供50歲以上民眾接種。新北市衛生局表示，為照顧市民防疫需求，即日起再擴大疫苗接種對象，只要設籍新北市40至49歲市民皆可接種，目前僅約2000劑，符合資格可儘速至29區衛生所接種。

衛生局表示，近期日夜溫差大，加上過年前群聚活動多，可能提升流感及新冠感染風險，為降低職場群聚，避免病毒回到家庭傳播，也特別提供免費到職場接種流感及新冠疫苗的服務，鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，共同善盡照顧員工健康責任。

衛生局提醒，接種疫苗是預防疾病最有效的方法，疫苗接種約需2周才有足夠保護力，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應盡速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，同時仍需落實個人防疫措施，有症狀時應自主佩戴口罩，避免上班上課。

此外，新冠疫苗自今年1月1日起開放全國滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。