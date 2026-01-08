快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

聽新聞
0:00 / 0:00

影／不只合歡山！海拔2000米的清境也飄雪霰 遊客瘋狂

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺、昆陽、松雪樓一帶今晨斷續降雪，但雪勢不大。圖／臺灣追雪團楓林提供
合歡山武嶺、昆陽、松雪樓一帶今晨斷續降雪，但雪勢不大。圖／臺灣追雪團楓林提供

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨氣溫偏低，玉山出現霧淞，合歡山斷續降雪，但雪勢不大，且除武嶺、昆陽、松雪樓一帶，連鳶峰、翠峰、清境等地區也傳出飄雪霰；公路局提醒，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K限加掛雪鏈通行。

時序入冬後，合歡山自去年底至今下了2次大雪，積雪一度深逾10公分，民眾相當開心，而本周又有強烈大陸冷氣團來襲，加上輻射冷卻影響，讓雪迷更加期待，但前幾日因水氣不足，未能降雪，但昨深夜傳出斷續飄冰霰，今晨則飄雪。

松雪樓人員表示，昨晚當地已是零下低溫，因此從晚上7時許就開始下冰霰，但下得斷斷續續直到今天清晨，而大約在上午8時許轉為飄雪，雖然雪勢不大，可一夜冰霰加上低溫霧淞，當地道路或地面積雪霰或結冰，同樣是一片雪白。

由於，近日水氣不太夠，合歡山今晨突降雪讓在山上的雪迷相當驚喜，開心在網路社群分享武嶺飄雪的畫面，之後陸續有人在社群表示，海拔2300至2750公尺的翠峰至鳶峰地區同樣斷續降下雪夾霰，且降雪霰的海拔高度甚至降到清境地區。

清境地區今晨8時許也突飄雪霰，讓民眾開心大喊「下雪了」；當地知名餐廳「魯媽媽雲南擺夷料理」表示，前一次清境大雪是在2016年，今在室內看到戶外有東西在飄，還以為眼花，外出查看發現剛好有烏雲經過，真是下雪，但時間不長。

公路局表示，由於3000公尺以上高山道路下冰霰，溫度皆於冰點，台14甲線29K昆陽至33K松雪樓路段道路潮濕結冰，為維護用路安全，已於今上午9時起要求限加掛雪鏈通行，若要上山務必小心駕駛，並注意沿線交通維護設施。

另，雪季期間山路狀況難掌握，非必要勿前往，行前須備妥保暖裝備與車輛雪鏈，沿途關注氣象預報及道路交通資訊，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。

強烈冷氣團發威，合歡山今晨斷續降雪，就連清境等地區也傳出飄雪霰。圖／清境魯媽媽雲南擺夷料理提供
強烈冷氣團發威，合歡山今晨斷續降雪，就連清境等地區也傳出飄雪霰。圖／清境魯媽媽雲南擺夷料理提供

清境 降雪 冰霰

延伸閱讀

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

凌晨變銀白世界！嘉明湖山屋飄雪 山友驚呼：第3次爬山終於遇到雪

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

相關新聞

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？搭星宇巧遇Lulu、陳漢典 商務艙旅客不滿如廁遭阻 空服員親解

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

驚見「雲街」 鄭明典：很小的冷高壓隨北風南下 今晚恐氣溫波動

冷空氣一波波，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，近地面一個很小的高壓出來，順時針旋轉，這個旋轉雲系是由「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。