影／不只合歡山！海拔2000米的清境也飄雪霰 遊客瘋狂

時序入冬後，合歡山自去年底至今下了2次大雪，積雪一度深逾10公分，民眾相當開心，而本周又有強烈大陸冷氣團來襲，加上輻射冷卻影響，讓雪迷更加期待，但前幾日因水氣不足，未能降雪，但昨深夜傳出斷續飄冰霰，今晨則飄雪。

松雪樓人員表示，昨晚當地已是零下低溫，因此從晚上7時許就開始下冰霰，但下得斷斷續續直到今天清晨，而大約在上午8時許轉為飄雪，雖然雪勢不大，可一夜冰霰加上低溫霧淞，當地道路或地面積雪霰或結冰，同樣是一片雪白。

由於，近日水氣不太夠，合歡山今晨突降雪讓在山上的雪迷相當驚喜，開心在網路社群分享武嶺飄雪的畫面，之後陸續有人在社群表示，海拔2300至2750公尺的翠峰至鳶峰地區同樣斷續降下雪夾霰，且降雪霰的海拔高度甚至降到清境地區。

清境地區今晨8時許也突飄雪霰，讓民眾開心大喊「下雪了」；當地知名餐廳「魯媽媽雲南擺夷料理」表示，前一次清境大雪是在2016年，今在室內看到戶外有東西在飄，還以為眼花，外出查看發現剛好有烏雲經過，真是下雪，但時間不長。

公路局表示，由於3000公尺以上高山道路下冰霰，溫度皆於冰點，台14甲線29K昆陽至33K松雪樓路段道路潮濕結冰，為維護用路安全，已於今上午9時起要求限加掛雪鏈通行，若要上山務必小心駕駛，並注意沿線交通維護設施。

另，雪季期間山路狀況難掌握，非必要勿前往，行前須備妥保暖裝備與車輛雪鏈，沿途關注氣象預報及道路交通資訊，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。 強烈冷氣團發威，合歡山今晨斷續降雪，就連清境等地區也傳出飄雪霰。圖／清境魯媽媽雲南擺夷料理提供