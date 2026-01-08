聽新聞
影／「少子女化辦公室」羅生門 石崇良：已轉型到政院層級
立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。衛福部長石崇良受訪表示，行政院提出的修法，主要是落實尊重女性的生育權，是指「本身有子宮情形之下懷孕的生育權」，不涉及代理孕母議題，是由於目前在社會上仍有爭議。
對於政府究竟有沒有成立「少子女化辦公室」，衛生福利部長石崇良昨一天之內出現「確實沒有成立」及「成立一個任務編組」兩種說法，被民眾黨立委黃國昌批硬拗。對此石崇良再度回應，在少子化的對策討論過程當中，往往需要跨司署、跨部會，大家共同合作研商跟努力。106年衛福部有過任務性的編組，隔年就轉型，提高到行政院的層級。
