快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

他運動後反覆頭痛找嘸原因 癲癇突然發作就醫竟發現「腦部長瘤」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
雙和醫院神經外科主治醫師吳宣毅表示，面對腦瘤最重要的一件事是不要忽略身體發出的警訊，若出現持續性頭痛、首次癲癇發作、視力模糊或肢體無力等症狀，應及早就醫檢查；示意圖。圖／AI生成
雙和醫院神經外科主治醫師吳宣毅表示，面對腦瘤最重要的一件事是不要忽略身體發出的警訊，若出現持續性頭痛、首次癲癇發作、視力模糊或肢體無力等症狀，應及早就醫檢查；示意圖。圖／AI生成

熱愛運動的陳姓男子，原本身體硬朗，卻在一次運動後出現反覆頭痛，後續還有短暫出現手腳使不上力的情況。起初，他以為只是過勞或姿勢不良，直到某天突然癲癇發作，被送進急診，才赫然發現腦部長了一顆腫瘤，而且位置緊鄰掌管運動功能的重要區域。經導航結合顯微手術，雙和醫院神經外科主治醫師吳宣毅協助保有陳男的運動區，同時也切除腫瘤。

「我最怕的不是開刀，而是以後再也不能運動。」陳姓男子坦言，確診後的最大恐懼，是術後失去行動能力，生活從此改變。吳宣毅說，陳姓男子的心聲也是許多患者最擔心發生的事情，但千萬別因為聽到「腦瘤」二字就感到恐慌，關鍵在於正確診斷與對症治療。

吳宣毅表示，腦瘤的分類複雜，臨床上大致可分為「原發性腦瘤」，如源自腦部本身的膠質瘤，以及「轉移性腦瘤」，常見來自肺癌、乳癌等轉移。再依細胞特性區分為良性與惡性，有些腫瘤生長緩慢，數年變化不大；但也有進展快速，需盡快治療的類型。

腦瘤並非罕見疾病。根據衛生福利部國民健康署癌症登記資料，106至111年間，平均每十萬人中約有四至五人被診斷為腦瘤。腦瘤好發族群呈現雙峰分布，18歲以下兒童的平均確診年齡約為七至八歲，而40至70歲的成年人則是另一個常見族群。

不過，腦瘤的症狀表現差異極大，且腦瘤可能發生在各個年齡層。臨床上，腦瘤常見症狀包含持續性頭痛、癲癇發作、視力模糊、肢體無力、語言表達變慢，甚至出現個性或行為改變。但也有部分腦瘤相當「安靜」，沒有明顯症狀，是在健康檢查或其他影像檢查時意外發現。

吳宣毅表示，因腦瘤的位置、大小與型態不一，治療時如何精準掌握腫瘤邊界，同時避開語言、運動、視覺等重要功能區，成為影響手術安全與預後的關鍵。

近年神經外科大量導入「導航系統結合手術顯微鏡」，正是為了解決該項問題。這套系統可在術前將患者的核磁共振或電腦斷層影像建構為三維腦部地圖，手術過程中，顯微鏡視野會即時顯示腫瘤位置及周邊血管、神經結構，就像在腦部手術中使用高精準度的GPS導航，提醒執刀醫師有哪些區域可以操作、哪些須避開，導航資訊直接整合至顯微鏡中，可大幅減少視線切換造成的誤差，特別適用於深部腦瘤或鄰近關鍵功能區的高風險手術。

吳宣毅表示，醫療團隊在替陳姓男子動手術前，進行詳細影像分析，規畫最安全的手術路徑；手術中透過導航系統與顯微鏡即時確認位置，成功避開運動神經區域，完整移除腫瘤。術後，陳男的肢體功能未受影響，不僅順利回到工作崗位，也重新投入熱愛的運動生活，讓他和家人都鬆了一口氣。

吳宣毅提醒，面對腦瘤最重要的一件事是不要忽略身體發出的警訊，若出現持續性頭痛、首次癲癇發作、視力模糊或肢體無力等症狀，應及早就醫檢查；當腫瘤愈小、距離重要功能區愈遠，治療選擇也愈多，手術風險相對更低。

手術 運動 腫瘤 頭痛

延伸閱讀

爆無照廠商動刀 台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

台中榮總爆無照廠商動刀 衛生局：涉「密醫行為」移請中檢偵辦

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

相關新聞

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？搭星宇巧遇Lulu、陳漢典 商務艙旅客不滿如廁遭阻 空服員親解

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

驚見「雲街」 鄭明典：很小的冷高壓隨北風南下 今晚恐氣溫波動

冷空氣一波波，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，近地面一個很小的高壓出來，順時針旋轉，這個旋轉雲系是由「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。