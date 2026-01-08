快訊

人工生殖法與代孕脫鈎 陳菁徽：單身、女同志若子宮不健康將不適用

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
《人工生殖法》今於立院審議，共有多個版本，國民黨立委、婦產科醫師陳菁徽表示，若單身女性及女同志與代孕脫鉤，那單身及女同志若子宮不健康，將不適用人工生殖法。圖／翻攝自立院直播
《人工生殖法》今於立院審議，共有多個版本，國民黨立委、婦產科醫師陳菁徽表示，若單身女性及女同志與代孕脫鉤，那單身及女同志若子宮不健康，將不適用人工生殖法。圖／翻攝自立院直播

人工生殖法》修法草案今於立院審議，朝野立委提出多個版本，其中單身女性及女女同志接受人工生殖大部分都期待可以通過，但針對代理孕母引發爭議。婦產科醫師、國民黨立委陳菁徽指出，大眾認為單身生育、女女同志與代理孕母是三個沒有交集的圓，但女女同志或單身女性必須擁有健康子宮，否則也被排除在不適用人工生殖技術。

民進黨立委林淑芬今天強調，人工生殖應與代理孕母脫鈎處理，而且陳菁徽身為婦產科醫師應遵守迴避利益原則。　 陳菁徽則表示，陳菁徽強調，她提出的版本參照賴清德總統過去擔任立委時的提案精神，期待今天理性討論，而不是互相人身攻擊。她點名林淑芬，希望各界不要折損婦產科醫師的心血。

陳菁徽指出，台灣新生兒數量在蔡英文總統時代每年有22萬，但根據1月10日就要發布的去年新生兒出生人數，可能只有10萬。她直言，若出生率持續探底，未來將無人願意從事婦產科。

陳菁徽說，若有人認為人工生殖法應與代理孕母脫鈎處理，她可以理解。但大眾誤以為「單身生育」、「女女同志」與「代理孕母」是三個沒有交集的圓，其實在臨床實務上，隨生育年齡提高，許多女性即便擁有生育意願，卻可能因「子宮狀態」不佳而無法自行孕育。「女女同志」或「單身女性」未來想應用人工生殖生育，也必須要擁有非常健康的子宮，否則也會被排除在適用人工生殖技術。

陳菁徽說，衛福部及國健署在2024年5月預告的修法草案，該版本是官員遠赴多個成熟國家考察後「嘔心瀝血」的成果，內容詳盡且具國際觀。該版本也參照了賴清德總統過去擔任立委時的提案精神，賴總統早於民國80年便開始討論此議題，並於民國91年及95年兩度提案，當時開放的範圍便非常寬廣。

陳菁徽呼籲，所有媒體、官員與委員，在這邊把自己當成一起想方設法解決台灣少子化問題的一份子，那就是可以實踐身為立委的責任。強調並不是通過「脫鉤」的版本，這群人最後如果她並沒有擁有一個健康的子宮，她就沒有辦法適用這樣的人工生殖法。

陳菁徽強調，應該理性討論，而不是互相的人身攻擊，也希望大家為台灣所有還願意從事婦產科、還願意從事急重症，還願意從事這些沒有人要去做的內科、外科、小兒科等等科別的醫師、醫護人員持續地打氣。

