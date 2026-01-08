不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

天氣還是冷，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，受到中國移出來冷空氣一波一波影響，會持續到下周一清晨，下周一白天之後溫度才會緩慢回升，還是要留意日夜溫差大的情形。

至於最冷時間點？林秉煜表示，因為輻射冷卻效應，今晚到明天清晨、周五晚上到周六清晨，低溫相較今天清晨會更低許多，範圍相對廣。今天清晨各地普遍12度，只有中部地區、離島地區10度以下。不過明天清晨，10度以下範圍會非常廣泛，包含高雄以北、宜花、離島地區特別注意10度以下低溫，甚至部分地區會比10度低很多。

今天溫度雖然相較昨天回升1至2度左右，不過他說，白天感受還是比較冷，並沒有太大差異，尤其中部以北、宜蘭、花蓮、離島地區，整天都是寒冷的；南部、台東地區早上還是偏涼冷，入夜、清晨感受寒冷，注意日夜溫差大的情況。

林秉煜表示，預估今晚到明天清晨，整體雲量逐漸減少，各地留意明天清晨之後，因為雲量少、風力比較弱，注意日夜溫差比較大的情況，尤其輻射冷卻影響，這些地區入夜清晨之後，可能只有10至12度低溫。部分地區山區、河谷，可能更低一些，注意溫度變化。

明天、周六之後，開始回到日夜溫差比較大的情況，林秉煜表示，周日東北季風再稍微增強一點，冷空氣又再南下，北台灣地區雲量偏多，屆時北部、東北部整天感受偏涼，中南部、花東地區留意日夜溫差大的情形。

今天降雨稍微多一些，林秉煜說，迎風面地區、西半部山區都有零星降雨發生。明天之後逐漸轉乾，下一波雨勢會比較明顯的時候，將是周日，迎風面雲量偏多，稍微有降雨情形發生。下周一整體天氣轉趨穩定，日夜溫差大。

林秉煜表示，台灣附近只有迎風面北台灣地區、宜蘭、花蓮雲量相對比較偏多，中南部地區都有一些透光情況、代表雲量偏少；所以今天清晨低溫方面，中南部地區溫度偏低一點，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、新竹、離島地區，低溫來到10度，最低溫出現在雲林古坑6.7度。

今天清晨各地普遍10至12度低溫，林秉煜表示，尤其中南部雲量偏少，輻射冷卻相對明顯。

溫度趨勢，林秉煜表示，今天溫度依舊偏低，只有14度左右，中部、花蓮高溫只有18度，南部地區不到20度，整體感受還是偏冷。明天高溫北台灣地區稍微回升一點，大約回升4度左右，感受有一點比較溫暖，沒有那麼冷。但是明天至周六日夜溫差至少8度，多一點的地方有到10至12度。

周日之後因為另外一波冷空氣南下，林秉煜表示，北台灣反應比較明顯、低溫維持14度左右，花蓮地區略降，中南部高溫沒有太大差異。下周一高溫明顯回升，各地高溫可以來到接近20度，甚至22至24度差異；低溫部分，都還是來到14至12度之間，日夜溫差大是未來1周特別要注意的重點。

降雨趨勢，林秉煜表示，今天主要是在迎風面新北、宜蘭地區降雨，西半部山區有零星降雨機率。明天整體水氣減少，只有迎風面地區零星降雨，會持續到周六清晨。周六、周日迎風面降雨情況稍微增加，不過下周一整體水氣又會開始明顯減少許多。

阿里山今天上午觀測到雪和霰的情況，林秉煜表示，受到中層西南風水氣上來，發生在迎風面西半部山區有零星降雨，由北至南1500公尺至2000公尺山區溫度相對比較低、0度左右，當有零星水氣通過，會有下雪、霰發生，今天這樣的情況還是會持續。

今天整天偏冷，林秉煜表示，尤其今天至周六夜晚清晨特別寒冷，注意日夜溫差大。高山地區有零星雪霰發生，以及道路結冰情況，農作物要注意霜害。沿海地區和離島風浪偏大。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供