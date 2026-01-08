行動電源起火頻傳 客船需每3個月1次處置演練

行動電源冒煙起火事件頻傳，航港局表示，已要求98艘營運客船完成首次鋰電池起火處置演練，未來每3個月至少需辦理1次，若旅客發現行動電源異常發熱等情況，請立刻通報船員進行處理。

為了確保民眾攜帶行動電源登船的航行安全，交通部航港局今天發布新聞稿表示，提醒民眾要遵守行動電源「4不1注意」原則。

包含不用未經檢驗合格的行動電源、不用外觀受損及膨脹的行動電源、不放置於行李箱中、不在高溫下使用、隨時注意行動電源狀況，須於視線可及範圍內使用。

航港局長葉協隆表示，鋰電池具特殊風險特性，一旦起火除需迅速壓制火焰外，更應持續以大量清水降溫，以防復燃。

航港局說，已要求客船業者額外備妥金屬製水桶、長柄夾具等必要應變裝備，並督導營運中98艘客船全數完成首次鋰電池起火處置演練，未來每3個月至少辦理1次。

航港局指出，在船舶定期航安抽檢中，若發現業者沒有處置演練紀錄，會視為缺失，要求業者改善及補做，若有安全疑慮，最嚴重將會禁止航行。

航港局說，將指派檢查員於安全抽查時加強查核演練及操作情形，以確保船員熟悉應變流程。

另外，航港局表示，已陸續在基隆、台中、金門、南投、高雄、花蓮、台東召開行動電源安全宣導會，並製作海報、懶人包以及動畫影片，在海運客運場站、售票亭、公部門及客船船艙等地點，透過多元管道張貼及推播。