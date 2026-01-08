柯文哲9日拜會韓國瑜 拚人工生殖法納代理孕母
前民眾黨主席柯文哲上週久違現身立法院，向朝野黨團請託人工生殖法，盼納入代理孕母制度。據了解，柯文哲預計9日下午1時40分拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題。
柯文哲2日向朝野黨團請託人工生殖法有關代理孕母部分，並依序拜會國民黨團與民眾黨團。柯文哲當時表示，他來立法院是為了黨籍立委陳昭姿畢生心願，人工生殖法是民生法案，與意識形態無關，不必因黨派之爭，為反對而反對。
談及拜會韓國瑜一事，柯文哲2日曾表示，他本來就與韓國瑜交情不錯，朋友也可以約吃飯喝茶，不必搞得像黨對黨談判。
據了解，近日陳昭姿協助穿針引線，敲定柯文哲拜訪韓國瑜的時間。柯文哲明天下午1時40分將為人工生殖法拜會韓國瑜，地點在立法院第二會客室。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法。長期推動代理孕母政策的陳昭姿昨晚透過臉書表示，人工生殖法20年未大幅修正，終於即將進入逐條審查，她心情一則以喜，但也感到憂慮，因為仍有多位民進黨女性立委反對代孕，並不斷散布錯誤資訊，甚至傳出將杯葛明天法案審查的消息。
陳昭姿表示，她衷心期盼，這項攸關生育權、身體自主權，以及少子化所帶來國安危機的重大民生法案，不要因為執政黨的強硬與算計，被迫淪為政治對決的犧牲品；若最終只能依照現行版本進行表決，民進黨口中所期待的改革，恐怕也將在他們自己的杯葛之下，親手被埋葬。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言