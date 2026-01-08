柯文哲9日拜會韓國瑜 拚人工生殖法納代理孕母

快訊

中央社／ 台北8日電

前民眾黨主席柯文哲上週久違現身立法院，向朝野黨團請託人工生殖法，盼納入代理孕母制度。據了解，柯文哲預計9日下午1時40分拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題。

柯文哲2日向朝野黨團請託人工生殖法有關代理孕母部分，並依序拜會國民黨團與民眾黨團。柯文哲當時表示，他來立法院是為了黨籍立委陳昭姿畢生心願，人工生殖法是民生法案，與意識形態無關，不必因黨派之爭，為反對而反對。

談及拜會韓國瑜一事，柯文哲2日曾表示，他本來就與韓國瑜交情不錯，朋友也可以約吃飯喝茶，不必搞得像黨對黨談判。

據了解，近日陳昭姿協助穿針引線，敲定柯文哲拜訪韓國瑜的時間。柯文哲明天下午1時40分將為人工生殖法拜會韓國瑜，地點在立法院第二會客室。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法。長期推動代理孕母政策的陳昭姿昨晚透過臉書表示，人工生殖法20年未大幅修正，終於即將進入逐條審查，她心情一則以喜，但也感到憂慮，因為仍有多位民進黨女性立委反對代孕，並不斷散布錯誤資訊，甚至傳出將杯葛明天法案審查的消息。

陳昭姿表示，她衷心期盼，這項攸關生育權、身體自主權，以及少子化所帶來國安危機的重大民生法案，不要因為執政黨的強硬與算計，被迫淪為政治對決的犧牲品；若最終只能依照現行版本進行表決，民進黨口中所期待的改革，恐怕也將在他們自己的杯葛之下，親手被埋葬。

韓國瑜 柯文哲 人工生殖法

