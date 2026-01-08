移民加拿大後悔了？他心酸揭光鮮背後真相：每天在理性與低潮間掙扎
有一名網友在Dcard論壇上以「移民來到加拿大🇨🇦多倫多失業很久」為題發文，分享自己移民後的生活困境與心情，引發網友熱烈討論。該網友表示，移居加拿大後，生活與原本想像有著巨大差距，尤其是在工作和城市運作方面。
他坦言，最大的挑戰並非語言或天氣，而是求職的困難。他透露，投了許多履歷卻鮮少收到回應，並逐漸發現多倫多的就業市場非常看重人脈，許多職缺表面公開，實際上早已內定人選。他感嘆道：「不是能力不夠，而是根本進不了那個圈子。」
除了工作問題，該網友也提到生活上的種種不便，例如基礎建設老舊、交通問題頻發、行政效率低下等。他認為，自己作為納稅人付出了不少，但卻未能享受到相應的生活品質回饋。
失業的狀態讓他情緒起伏不定，時而堅持努力尋找工作，時而懷疑自己的移民決定是否正確。他在貼文中直言：「每天都在理性和低潮之間反覆。」
這篇文章一出，引來大量網友留言討論。有些人表示能感同身受：「剛移民到澳洲時，我也完全找不到工作，這種落差真的很難適應。」也有網友建議他回台灣重新開始：「既然已經拿到國籍，可以選擇回台灣過原本的生活。」更有人點出多倫多的特殊性：「第一站就去多倫多，錢包要很厚，人脈真的很重要。」
然而，也有部分留言質疑他的選擇：「為什麼沒有工作還敢移民？」、「看你移民的目的，如果是為了更好的生活，那你可能失敗了，但如果是單純喜歡加拿大，那你已經成功了。」
