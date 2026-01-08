阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分鐘的雪，讓山區瞬間披上銀白薄紗，當地居民與商家興奮不已，直呼「實在太難得了」。

阿里山森林遊樂區高峰飯店負責人、嘉縣旅館公會前理事長陳昆茂，談起降雪仍難掩激動。他回憶，2006年3月那場被稱為「經典級」的大雪，姊妹潭積雪深厚，留下至今仍被津津樂道雪景照片，那是第一次阿里山首次3月雪。

他說，在沼平車站積雪有15到20公分，連1000多公尺的奮起湖也降下雪，也是阿里山有史以來最大的一場雪，不像今天上午只降下25分鐘的雪，另外2016年1月霸王級寒流來襲時，阿里山與奮起湖也降雪，吸引大批遊客湧上山頭，為冬季山城帶來難忘盛況，不過，雪降到地面地面就融化了。

氣象站指出，阿里山海拔約2千多公尺，與玉山等高山不同，降雪條件更為嚴苛，必須同時具備接近零度甚至零下低溫，以及充足水氣，才能形成雪花。因此，阿里山是否下雪，往往得「看老天臉色」，機率遠低於玉山、合歡山等高海拔地區，每一次降雪都顯得格外珍貴。

氣象資料顯示，阿里山降雪多發生在強烈寒流侵襲期間，時間通常落在1月至3月，過去包括2006年、2014年、2016年、2018年都曾出現下雪紀錄。也因如此，瑞雪妝點下的阿里山，被視為台灣冬季難得一見的奇景，不僅讓遊客驚喜連連，也再次凸顯這座國際知名遊樂區的獨特魅力。 2005年阿里山櫻花季3月10日開始，此為當年雪景。本報資料照