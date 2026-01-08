快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

行動電源登船安全 航港局提醒遵守「4不1注意」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為確保民眾攜帶行動電源搭船的航行安全，交通部航港局提醒旅客務必遵守「4不1注意」原則，包括：不用未經檢驗合格的行動電源、不使用外觀受損或膨脹的行動電源、不將行動電源放置於行李箱內、不在高溫環境下使用，並隨時注意行動電源狀況，須在視線可及範圍內使用，以降低船上事故風險。

航港局表示，為強化民眾正確攜帶行動電源登船的安全觀念，已陸續在基隆、台中、金門、南投、高雄、花蓮及台東等地辦理行動電源安全宣導會，並製作海報、懶人包及動畫影片，透過海運客運場站、售票亭、公部門與客船船艙等多元管道張貼與推播，相關宣導資訊也已同步公布於航港局官網，持續提升民眾安全意識。

航港局長葉協隆指出，鋰電池具高度風險特性，一旦起火，除需迅速壓制火焰外，更須持續以大量清水降溫，避免復燃。為此，航港局已要求客船業者額外備妥金屬製水桶、長柄夾具等必要應變裝備，並督導營運中的98艘客船全數完成首次鋰電池起火處置演練，後續每3個月至少辦理一次，航港局也將於安全抽查時加強查核演練與實際操作情形，確保船員熟悉應變流程。

航港局也提醒旅客，若發現行動電源出現異常發熱、鼓脹、冒煙或異味，應立即停止使用並通報船員協助處置；若因不當使用導致災害，相關責任人仍須依法負起法律與賠償責任。

行動電源 電池 高溫

延伸閱讀

落海貨櫃1只擱淺沙灘移置基隆港 餘26只下落不明漁船注意閃避

影／貨櫃輪27只貨櫃落海…1擱淺 航港局要船方移除並提打撈計畫

影／貨櫃輪20個貨櫃落海海巡到場看到3只貨櫃漂流 航港區已發礙航公告

散裝船、拖船擱淺花蓮化仁海堤 拖輪抵達救援

相關新聞

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？搭星宇巧遇Lulu、陳漢典 商務艙旅客不滿如廁遭阻 空服員親解

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

驚見「雲街」 鄭明典：很小的冷高壓隨北風南下 今晚恐氣溫波動

冷空氣一波波，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，近地面一個很小的高壓出來，順時針旋轉，這個旋轉雲系是由「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。