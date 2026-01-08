快訊

不用再翻山越嶺看醫師！台東15鄉鎮遠距門診100%到位

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣太麻里鄉衛生所正式開設遠距皮膚科門診，象徵全縣15鄉鎮遠距醫療服務到位，達成100%佈建的重要里程碑。圖／台東縣政府提供
台東縣太麻里鄉衛生所正式開設遠距皮膚科門診，象徵全縣15鄉鎮遠距醫療服務到位，達成100%佈建的重要里程碑。圖／台東縣政府提供

台東縣衛生局攜手太麻里鄉衛生所，並與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，自即日起每周三上午9點到10點，正式開設遠距皮膚科門診，也象徵全縣15鄉鎮遠距醫療服務到位，達成100%佈建的重要里程碑。

「以前皮膚有問題，要跑到市區甚至外縣市，真的很累。」太麻里在地居民分享，現在只要到熟悉的衛生所，就能透過螢幕由醫學中心醫師看診，不但省下交通時間，也少了舟車勞頓的壓力，「對老人家來說，差很多」。

對不少偏鄉民眾來說，看一次專科醫師，往往得清晨出門、轉車好幾趟，有時一整天就耗在交通上。如今，這樣的辛苦正在慢慢改變。縣府指出，從離島、山地到沿海聚落，持續推動遠距醫療，就是希望用科技補上距離。

目前台東各地衛生所，依照地方需求提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科，甚至離島心臟內科等遠距門診服務。如今隨著太麻里鄉加入，等於補齊最後一塊拼圖，讓全縣不論住在哪，都能就近接觸專科醫療。

衛生局長孫國平表示，透過5G遠距醫療系統，衛生所能即時連線醫學中心專科醫師，由醫師親自看診、判斷病情，讓偏鄉、山地與離島居民，也能享有與都會區相近的醫療品質。

衛生所 遠距 醫學中心

相關新聞

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？搭星宇巧遇Lulu、陳漢典 商務艙旅客不滿如廁遭阻 空服員親解

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

驚見「雲街」 鄭明典：很小的冷高壓隨北風南下 今晚恐氣溫波動

冷空氣一波波，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，近地面一個很小的高壓出來，順時針旋轉，這個旋轉雲系是由「...

