不用再翻山越嶺看醫師！台東15鄉鎮遠距門診100%到位

台東縣衛生局攜手太麻里鄉衛生所，並與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，自即日起每周三上午9點到10點，正式開設遠距皮膚科門診，也象徵全縣15鄉鎮遠距醫療服務到位，達成100%佈建的重要里程碑。

「以前皮膚有問題，要跑到市區甚至外縣市，真的很累。」太麻里在地居民分享，現在只要到熟悉的衛生所，就能透過螢幕由醫學中心醫師看診，不但省下交通時間，也少了舟車勞頓的壓力，「對老人家來說，差很多」。

對不少偏鄉民眾來說，看一次專科醫師，往往得清晨出門、轉車好幾趟，有時一整天就耗在交通上。如今，這樣的辛苦正在慢慢改變。縣府指出，從離島、山地到沿海聚落，持續推動遠距醫療，就是希望用科技補上距離。

目前台東各地衛生所，依照地方需求提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科，甚至離島心臟內科等遠距門診服務。如今隨著太麻里鄉加入，等於補齊最後一塊拼圖，讓全縣不論住在哪，都能就近接觸專科醫療。

衛生局長孫國平表示，透過5G遠距醫療系統，衛生所能即時連線醫學中心專科醫師，由醫師親自看診、判斷病情，讓偏鄉、山地與離島居民，也能享有與都會區相近的醫療品質。