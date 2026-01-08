女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

由於店家貼文中已明確指出當事人為「女高中生」，東販出版社的留言曝光後，隨即遭到大批網友批評發言不當，質疑在涉及未成年人的情況下，以限制級書籍作為玩笑留言，已構成不尊重，甚至「根本是性騷擾」。網友強調，無論當事人的性別為何，此類言論都不應出現在出版社的官方帳號中。

網友直接點名台灣東販出版社，公開質問是否認為這樣的玩笑得體，並表示若未正面回應或道歉，將拒絕再購買該出版社作品，直言這樣的留言「看到會不舒服」、「官方帳號不該拿未成年人開黃腔」。

對此，大鵬漫畫小說量販店隨後也出面說明，表示完全不能接受該段留言的出現，並強調不論是對來店學生或對書籍作品本身，該言論都極為不尊重，坦承先前說明不夠清楚造成誤會，向大眾致歉。

大鵬漫畫小說量販店目前已下架該則尋人貼文，表示重複扣款的顧客已於7日下午5點左右來店退款完成，發文本意僅為盡快找到顧客退款，完全不能接受任何性騷擾顧客的言論出現。店家也重申，本店原本貼文尋人的書單「沒有任何一本」為限制級書籍，且書單均為熱銷書。

事件發酵後，網友發現台灣東販出版社陸續刪除相關留言與過往回覆，並疑似停用社群帳號。台灣東販出版社也於1月7日在臉書正式發布道歉聲明，針對社群帳號上的不當發言，已向購書讀者、書店、作品相關人員及社會大眾致上歉意。

東販在聲明中表示，因未盡管理監督之責導致事件發生，已深切反省，並已禁止涉事員工的發言權限，同時對相關人員及管理階層進行嚴厲處分。為避免再次引發不適，相關不當發言與回覆已全數刪除，涉事社群帳號也將進行關閉。聲明中強調，公司對任何形式的性騷擾行為「零容忍」，未來將加強全體員工性別平權與社群操作教育，杜絕類似事件再度發生。東販坦言，信任的重建需要時間，未來將以更負責的態度面對外界檢視，回應社會期待。

該則東販的發言指其「可飛到波蘭」，並非實際要搭飛機到波蘭，而是意指「非常尷尬」之意。「波蘭梗」源自2019年「姆士捲雜物誌」的一張翻譯梗圖，闡述一名女子以為路人在跟她揮手，於是也向路人揮手，才發現路人是在跟別人打招呼，該名女子表示「為了逃離這尷尬的場面，我繼續把手舉著，直到一台計程車停了下來、可把我送到機場，現在我人在波蘭，準備開始我的新生活」。