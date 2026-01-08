凌晨變銀白世界！嘉明湖山屋飄雪 山友驚呼：第3次爬山終於遇到雪
強烈冷空氣報到，南橫高山率先變臉。台東南橫海拔3千公尺以上的嘉明湖山屋一帶，今天凌晨4點左右開始降雪，雪花在夜色中靜靜飄落，讓山林披上一層銀白外衣。依中央氣象署預報，低溫仍將持續，嘉明湖山區短期內仍有機會維持夢幻雪景。
「雪大概下了半個小時，真的很幸運！」有正在山屋附近的山友興奮分享，原本還以為只是下雨，沒想到抬頭一看，白色小點是用「飄」的方式落下，這才確定是下雪了。他笑說，這已經是自己第3次登山，終於如願遇到雪景，當下整個人都醒了。
突如其來的降雪，也讓原本熟悉的步道瞬間變得充滿挑戰。台東分署提醒，近期前往向陽、嘉明湖一帶的登山民眾，務必備妥完整雪地裝備，包括頭盔、冰爪、冰斧、雪鏡及足夠的保暖衣物等，並審慎評估自身是否具備雪地攀登經驗與能力，切勿因美景而掉以輕心。
分署也指出，低溫影響下，步道路面與岩層極易結冰、濕滑，沒有雪地攀登經驗的山友，暫時不宜貿然上山，以免發生危險。相關山區狀況與最新資訊，可隨時上林業及自然保育署官網或官方臉書粉絲專頁查詢。
