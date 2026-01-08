台鐵老舊木枕道岔汰換1155套 降低事故及異常事件發生

為提高行車品質及列車行駛平穩度，台鐵公司自2021年起規畫抽換「老舊木枕道岔汰換計畫」1943套，公司化後更將其列入5年安全提升方案，截至去年12月底，已完成抽換1155套，事故件數及行車異常事件均較前年減少。

台鐵宜蘭工務段自辦設計監造、承隆能源科技承攬「宜蘭工務段PC枕型道岔更新工程」，從全國4萬多件在建公共工程中脫穎而出，勇奪行政院「第25屆公共工程金質獎—品質優良獎優等」，象徵台鐵在軌道安全基礎建設上的卓越進步。

本次獲獎工程歷時3年，範圍橫跨瑞芳至漢本間共19處場站，累計完成174套道岔更新。面對工程動線綿長及各站場介面複雜的挑戰，將道岔更新材料升級，汰換老舊木枕道岔，採用結構穩定、耐久性強、耐候性佳的「PC枕型道岔」，大幅降低軌道變形風險與日常維修需求。

運用科技工法，導入「軌框搬運車」機械化設備，落實「日間組裝、夜間施工」模式，不僅減少人力負擔，更精準縮短工期，將對行車營運影響降至最低，更新後顯著提升列車行駛平穩度，帶給旅客更舒適的搭乘體驗。

台鐵表示，自2021年起推動「老舊木枕道岔汰換計畫」規畫抽換1943套，公司化後更將其列入5年安全提升方案。截至2025年12月底，已累計完成抽換1155套。

透過每周召開經營管理會議與嚴格監控，已有具體安全成效，截至2025年1至11月事故統計，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢；準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

行政院公共工程金質獎為國內工程界最高榮譽，台鐵公司表示，此次獲獎工程歷經交通部3次查核與公司7次內部督導（稽核），獲得工程會評審高度評價，實屬不易。

頒獎典禮預計於今年1月21日在台北中油大樓舉行，這份榮耀將激勵全體員工持續落實三級品管，為全民打造一條「安全、準點、便捷」的鐵道之路。