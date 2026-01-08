影／準寒流來襲 相隔十多年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界
大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，短暫迎來難得雪景，銀白雪片自空中飄落，讓居民商家與遊客又驚又喜，直呼「真的下雪了！」
阿里山氣象站指出，清晨起氣溫一度降至攝氏2度左右，在充足水氣配合下，於上午8時25分至9時15分之間出現約25分鐘的降雪現象。氣象站所在位置海拔約2400公尺，可清楚觀察到雪片飄落，呈現一片潔白景象。
不過，這波降雪屬於局部、短暫型態，範圍並不廣。氣象站說明，雪勢不大，主要為細小雪片，時間也相當短，因此遊樂區內多數區域僅出現毛毛細雨或短暫冰霰，未必每位遊客都能親眼目睹雪花。不少民眾仍在社群分享遠望山頭霧白、氣溫刺骨的感受，直說彷彿置身國外雪國。
在地商家則難掩興奮，表示阿里山真正降雪並不常見，距離上一次有感的飄雪，已是十多年前的回憶。適逢元旦新年期間，能在歲首迎來瑞雪，讓不少人視為好兆頭，象徵新的一年風調雨順、五穀豐登。
氣象站也提醒，寒流影響仍在，山區低溫恐持續，清晨與夜間路面可能濕滑結冰，民眾上山務必注意保暖與行車安全。是否再度降雪，仍須視後續水氣與氣溫條件而定，但這場短暫雪景，已為阿里山的新年清晨，留下難忘的白色驚喜。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言