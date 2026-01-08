影／準寒流來襲 相隔十多年...阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，短暫迎來難得雪景，銀白雪片自空中飄落，讓居民商家與遊客又驚又喜，直呼「真的下雪了！」

阿里山氣象站指出，清晨起氣溫一度降至攝氏2度左右，在充足水氣配合下，於上午8時25分至9時15分之間出現約25分鐘的降雪現象。氣象站所在位置海拔約2400公尺，可清楚觀察到雪片飄落，呈現一片潔白景象。

不過，這波降雪屬於局部、短暫型態，範圍並不廣。氣象站說明，雪勢不大，主要為細小雪片，時間也相當短，因此遊樂區內多數區域僅出現毛毛細雨或短暫冰霰，未必每位遊客都能親眼目睹雪花。不少民眾仍在社群分享遠望山頭霧白、氣溫刺骨的感受，直說彷彿置身國外雪國。

在地商家則難掩興奮，表示阿里山真正降雪並不常見，距離上一次有感的飄雪，已是十多年前的回憶。適逢元旦新年期間，能在歲首迎來瑞雪，讓不少人視為好兆頭，象徵新的一年風調雨順、五穀豐登。

氣象站也提醒，寒流影響仍在，山區低溫恐持續，清晨與夜間路面可能濕滑結冰，民眾上山務必注意保暖與行車安全。是否再度降雪，仍須視後續水氣與氣溫條件而定，但這場短暫雪景，已為阿里山的新年清晨，留下難忘的白色驚喜。 寒流來襲 阿里山清晨飄瑞雪銀白世界居民遊客驚喜。圖／讀者提供