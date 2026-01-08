強烈冷氣團發威 阿里山下雪了！玉山「霧淞」銀白世界

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
玉山有霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山有霧淞。圖／中央氣象署提供

今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低；中央氣象署表示，玉山深夜的時候有些固態降水，有霧淞。阿里山氣象站今天上午8時55分至上午9時15分下雪了，目前雪已停。

玉山有霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山有霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山有霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山有霧淞。圖／中央氣象署提供

冷氣團 阿里山 氣溫

強烈冷氣團急凍 最低溫估2時段出現 賈新興：太平山中午前有降雪機率

強烈冷氣團+輻射冷卻 雲林古坑6.7度嚴寒低溫 周六晚起又有1波冷氣團

影／準寒流來襲 相隔十多年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

強烈冷氣團急凍 最低溫估2時段出現 賈新興：太平山中午前有降雪機率

強烈大陸冷氣團影響，全台都寒冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsin...

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

今天清晨台灣本島較低的溫度集中出現在中部地區，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，持續受到...

