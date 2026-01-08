強烈冷氣團發威 阿里山下雪了！玉山「霧淞」銀白世界

今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低；中央氣象署表示，玉山深夜的時候有些固態降水，有霧淞。阿里山氣象站今天上午8時55分至上午9時15分下雪了，目前雪已停。 玉山有霧淞。圖／中央氣象署提供 玉山有霧淞。圖／中央氣象署提供

