代理孕母未納入工生殖法 石崇良：爭議大、兒童權益優先

立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修法，行政院版本並沒有納入代理孕母，衛福部長石崇良表示，政院版的主要精神還是在落實尊重女性的生育權，重點是擴大單身女性或者是女同婚本身有子宮的情形下，懷孕的生育權主張，修法僅涉「有子宮懷孕的生育權」。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「人工生殖法」修正草案，朝野修法共有20案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。

石崇良說，「人工生殖法」修正草案對人工生殖下的子女的最佳利益，把權益保障明文入法，同時也加強生殖機構的平時管理。但政院版不涉及代理孕母的議題，因為目前在社會上還有一些爭議，需要更多的時間來凝聚大家的共識。

而針對到底有沒有設置少子女化辦公室？立委黃國昌認為，昨天衛福部長講出大實話，事後又拍影片自清，是繼續硬拗。

石崇良指出，在少子化的對策討論過程當中，需要跨司署、跨部會，大家共同合作延伸跟努力。因此在106年期間，為了提出有關衛福部相關的對策，有設立任務性編組進行討論，隔年整個對策提高到行政院的層級，後續轉型配合行政院相關的會議。