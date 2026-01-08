代理孕母未納入工生殖法 石崇良：爭議大、兒童權益優先
立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修法，行政院版本並沒有納入代理孕母，衛福部長石崇良表示，政院版的主要精神還是在落實尊重女性的生育權，重點是擴大單身女性或者是女同婚本身有子宮的情形下，懷孕的生育權主張，修法僅涉「有子宮懷孕的生育權」。
立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「人工生殖法」修正草案，朝野修法共有20案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。
石崇良說，「人工生殖法」修正草案對人工生殖下的子女的最佳利益，把權益保障明文入法，同時也加強生殖機構的平時管理。但政院版不涉及代理孕母的議題，因為目前在社會上還有一些爭議，需要更多的時間來凝聚大家的共識。
而針對到底有沒有設置少子女化辦公室？立委黃國昌認為，昨天衛福部長講出大實話，事後又拍影片自清，是繼續硬拗。
石崇良指出，在少子化的對策討論過程當中，需要跨司署、跨部會，大家共同合作延伸跟努力。因此在106年期間，為了提出有關衛福部相關的對策，有設立任務性編組進行討論，隔年整個對策提高到行政院的層級，後續轉型配合行政院相關的會議。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言