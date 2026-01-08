冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

今天清晨台灣本島較低的溫度集中出現在中部地區，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，持續受到冷空氣影響，配合中部地區雲層較開、輻射冷卻作用的影響，以雲林古坑的6.7度最低，嘉義竹崎也只有7.9度，嘉義市8.3度，嘉義民雄8.9度，南投中寮9.1度等都是明顯的低溫。

北部地區雲層雖多，吳聖宇說，但是直接受冷平流影響，新北石碇也出現9.3度低溫，新竹關西則是9.9度，指標性的台北站今天清晨最低溫一度降到12.5度，雲層較多的情況下仍然沒有明顯的輻射冷卻出現。至於南部地區的最低溫在台南六甲9.5度，台南白河9.9度，10度以下低溫集中在台南市境內，應該也跟靠近中部、雲量較少、輻射冷卻作用有關。

今天冷空氣仍在持續遞補下來的過程，吳聖宇表示，因此仍然算是受到同一波強烈大陸冷氣團的延續影響，白天台灣還是位在晴朗乾區的邊緣，北部、東半部雲量仍較多且較厚，多雲到陰，部分地方尤其是山區有點飄雨的機會，中南部的雲量預期會比昨天來得減少，陽光也應該會逐漸出來。

冷空氣持續遞補的情況下，各地溫度仍然較偏涼、偏冷，他說，尤其北部、東北部不見陽光，白天高溫預估只有14至16度，中部及花東地區稍微好一些，高溫預期有18至21度，南部在雲量減少、陽光露臉的預期下，高溫有機會來到21至23度左右。

今晚到明天清晨持續注意低溫，吳聖宇表示，中北部、東北部都市地區低溫10至13度，空曠地區仍只有7至9度低溫，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區有機會降到10度上下，輻射冷卻有沒有出現仍是低溫發生的關鍵，如果看到天空雲少、風小的話，隔天清晨天亮前就要特別注意低溫可能出現的情況。

明天冷空氣強度終於有機會稍微減弱一些，吳聖宇表示，底層仍是東北到偏北風，但是風力強度較為降低，冷平流南侵的程度也跟著減緩。整體仍是屬於偏乾的冷空氣影響，不過迎風面的大台北、宜蘭到花東一帶可能還是雲量較多、較厚的情況，山區地形上仍會有些零零星星的飄雨機會，西半部的雲量應該會比今天更為減少，大致為多雲到晴的天氣。

冷空氣強度稍減，吳聖宇表示，因此各地白天高溫預報普遍會比今天略為上升，夜晚到周六清晨低溫變化不大，持續注意輻射冷卻低溫出現的機會。

他說，周六白天仍是在冷空氣強度稍弱的空檔，晚間則是另一波冷空氣再度遞補下來，底層偏北到東北風強度會明顯增強，帶動冷平流南下。中央氣象署已經將下一波冷空氣提升至大陸冷氣團強度，預期影響周日一整天，一直持續到下周一清晨，要等到下周一白天冷空氣強度才會減弱。

周末期間天氣大致還算穩定，吳聖宇說，迎風面地區天氣可能稍有些變化，降雨略為增多，但是在空氣偏乾的大環境下，降雨增多的情況應該有限，中南部地區雲量也可能會較為增加，是否會再度影響白天高溫的升溫情況值得注意。

吳聖宇表示，下周冷空氣南下的幅度會減小許多，雖然北邊還是有冷高壓活動，但是強度明顯較弱，影響台灣的程度也較為有限，不過夜晚清晨配合輻射冷卻作用，還是有局部低溫發生的機會，日夜溫差變化依然會很明顯。

要再有較強冷空氣南下，可能要等到18日左右，吳聖宇表示，1月後半目前的中長期預報顯示，冷空氣南侵的情況會比1月前半要來得減弱，可能比較不易再有長時間的低溫發生機會，而是呈現低溫時間較短，溫度起伏變化較多的型態。

他說，值得一提的是，陸續有預報模式反應，下周後半到周末，在菲律賓東南方海域逐漸有熱帶擾動發展的情況，當然這個季節即使有熱帶擾動發展對台灣也沒有影響，除非是進入南海並且帶來中高層雲系北飄才有可能間接影響台灣天氣，目前看機會也不高，後續可以再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。