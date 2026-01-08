露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」
跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！
原PO在文中提到，當香菜水餃一登場，全場瞬間傻眼，紛紛以為這位朋友是來亂的。不過當大家煮來品嘗後，卻意外發現香氣撲鼻，甚至連不愛香菜的朋友也大讚：「可以接受！」她笑稱：「2026的第一個驚喜，就從這顆香噴噴的香菜水餃開始了，直接頒給它當天的MVP！」
這篇貼文一曝光，立刻掀起網友熱議。大家紛紛留言：「香菜水餃完全是綠色組的反轉王牌」、「這勇氣我真的佩服」、「不敢吃香菜的我都想試試了」、「水餃超像元寶，吃了肯定旺一整年！」還有網友分享自己的經驗：「我也吃過香菜水餃！本來只是想嚐鮮，結果超香欸，意外愛上！」
更有網友對遊戲規則大讚：「這規則設計得很好，逼大家帶一些奇怪的東西哈哈」、「帶重複食物就輸，根本讓人走偏門！」還有人笑說：「光是準備食物就很好笑了，這遊戲也太適合跨年了吧！」
