快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

聯合新聞網／ 綜合報導
露營示意圖／ingimage
露營示意圖／ingimage

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

原PO在文中提到，當香菜水餃一登場，全場瞬間傻眼，紛紛以為這位朋友是來亂的。不過當大家煮來品嘗後，卻意外發現香氣撲鼻，甚至連不愛香菜的朋友也大讚：「可以接受！」她笑稱：「2026的第一個驚喜，就從這顆香噴噴的香菜水餃開始了，直接頒給它當天的MVP！」

這篇貼文一曝光，立刻掀起網友熱議。大家紛紛留言：「香菜水餃完全是綠色組的反轉王牌」、「這勇氣我真的佩服」、「不敢吃香菜的我都想試試了」、「水餃超像元寶，吃了肯定旺一整年！」還有網友分享自己的經驗：「我也吃過香菜水餃！本來只是想嚐鮮，結果超香欸，意外愛上！」

更有網友對遊戲規則大讚：「這規則設計得很好，逼大家帶一些奇怪的東西哈哈」、「帶重複食物就輸，根本讓人走偏門！」還有人笑說：「光是準備食物就很好笑了，這遊戲也太適合跨年了吧！」

香菜 跨年 水餃

相關新聞

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？搭星宇巧遇Lulu、陳漢典 商務艙旅客不滿如廁遭阻 空服員親解

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

影／準寒流來襲 相隔十年…阿里山清晨飄瑞雪再現銀白世界

大陸強烈冷氣團南下，全台急凍，山區率先傳出降雪消息。位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫與水氣交會下，...

驚見「雲街」 鄭明典：很小的冷高壓隨北風南下 今晚恐氣溫波動

冷空氣一波波，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，近地面一個很小的高壓出來，順時針旋轉，這個旋轉雲系是由「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。