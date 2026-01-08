名人優先？搭星宇巧遇Lulu、陳漢典 商務艙旅客不滿如廁遭阻 空服員親解

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
Lulu、陳漢典日前搭星宇航空頭等艙飛往日本拍婚紗，同班機商務艙旅客卻抱怨，想用頭等艙廁所被制止。此為星宇航空示意圖。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
Lulu陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票。卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

一名網友昨(7)日在Threads發文指出，去年12月9日搭乘星宇航空JX803（東京成田－桃園）A350商務艙時，欲使用位於駕駛艙後方、顯示綠燈的前方洗手間，卻遭空服員當場引導改至後方使用。該名旅客表示，機上未見「頭等艙專用」或相關標示，也未即時獲得原因說明，事後才得知前排頭等艙旅客是Lulu和陳漢典。

Lulu、陳漢典日前飛往日本拍婚紗，獲贈「頭等艙」機票，但同班機商務艙旅客卻抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，引發熱議。 圖擷自Lulu IG
Lulu、陳漢典日前飛往日本拍婚紗，獲贈「頭等艙」機票，但同班機商務艙旅客卻抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，引發熱議。 圖擷自Lulu IG

原PO表示，自己原先曾在機上以Wi-Fi寫表揚信肯定空服員服務，但回國後向星宇客服詢問前方洗手間是否屬於頭等艙專用，以及是否存在「名人優先」情形時，對方回信稱「當天有頭等艙旅客，前方洗手間優先提供頭等艙使用」，同時又強調「不會因乘客身分提供額外優待」，讓他認為官方說法前後矛盾，因而轉為正式客訴並公開發文。

對此，當天服務的空服員也在貼文下方回應，表示當頭等艙有乘客時，引導商務艙旅客使用後方洗手間是公司既定流程，但也坦言這個問題已經困擾組員很久，因為艙等設計跟法規問題，造成組員必須要執行此程序。

該名空服員表示，該名乘客起身想用駕駛艙後方的廁所時，頭等艙乘客當時用餐已進入甜點階段，隨時可能會使用洗手間，且在所有乘客用餐結束後，都會有一波洗手間的使用高峰，所以會隨時注意商務艙乘客的動向，主動引導客人至確認過整潔度的洗手間使用。他也說，未能當下完整說明造成旅客不適，坦言需要檢討改善。

事件在網路上引發熱議。部分網友與曾搭乘星宇頭等艙的乘客表示，前方洗手間在有頭等艙旅客時，確實以「頭等艙優先使用」為原則，屬於艙等權益，與是否為藝人無關；也有人認為「優先使用」並不等同於「完全禁止」，規則若未清楚標示或事前告知，容易造成誤會。另有網友指出，星宇不同航班或不同情境下的實務操作，與對外說明不夠一致，是爭議的核心。

截至目前，星宇航空尚未對此事件另行發布公開聲明。該名旅客則表示，自己關注的重點並非藝人身分或艙等高低，而是制度是否清楚一致，以及航空公司回應是否足以建立乘客信任。

