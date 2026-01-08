高鐵放行李氣炸！他怨乘客「一堆文盲」 苦主共鳴：乾脆收費

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨高鐵放置28吋以上大型行李箱的區域出現許多小行李箱。高鐵示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照／記者周彥妤攝影
不少人搭乘高鐵會攜帶行李，最怕找不到地方放。一名網友發文，曬出高鐵行李放置區的影片，指出此區域是28吋以上大型行李箱優先，卻出現許多小行李箱，導致他的大行李箱無處放，忍不住抱怨「高鐵上真的一堆文盲」，引起不少網友的共鳴。

一名網友在Threads發文，他PO出高鐵上「大型行李放置區」的影片，只見上頭明確寫著這是提供放置「28吋以上大型行李箱」的區域，手提行李請放座位上方的行李架，然而現場卻堆放著許多「小行李箱」。

原PO不禁感嘆：「高鐵上真的一堆文盲，每次都遇到一堆這種的。」他表示自己是攜帶30+32的大行李箱，完全沒地方放，希望社會上越來越多人知道此事，避免類似情況再度發生。

此文一出，引起不少網友共鳴，「真的，對於拿28吋行李箱的人來說，真的很痛苦」、「苦主+1，當時也是只能全部塞在自己的座位前面，還拜託前座乘客，可以的話，請不要把椅背後躺」、「真的，每次從機場要回去坐高鐵，沒有一次遇到是只有放大行李的」、「這種的真的超煩，大行李箱都沒位置」。

也有網友提出改善措施，諸如增加警語、比照新幹線規定、收費等等，「希望增加『禁放登機箱的警語』，上次朋友想把登機箱放那裡，我阻止得好累，還傷感情」、「建議高鐵比照新幹線，大型行李提前預約，或者把行李置物地方改大，或者小於28以下不按規定擺放+200元」、「我真的建議高鐵收費，每次看了真的搖頭」。

