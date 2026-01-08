快訊

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

女童剪蔡英文髮型 本尊半夜親回：未來當總統也不是問題

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

女童剪蔡英文髮型 本尊半夜親回：未來當總統也不是問題

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

社群平台Threads堪稱台灣人的大型群組，一名網友今天凌晨PO出女娃剪髮照片，指是前總統蔡英文的髮型，打趣「小英總統會看到嗎？」蔡英文隨即留言，並寄予祝福。引起眾多網友騷動，「小英總統是夜貓」、「小英你比那個招募教官一直叫人加入國軍還猛」、「直接招募總統」。

一名網友在Threads分享稚齡愛女剪頭髮的照片，「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，小英總統會看到嗎？」文章發出後才短短6分鐘，蔡英文留言，「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」。該名網友驚訝直呼「太開心了」，蔡英文的回覆累計已逾3萬人按讚。

不少網友驚訝蔡英文深夜仍在滑Threads表示，「這速度也太快」、「居然這麼晚可以抓到小英總統回覆的嗎」、「總統你會不會太晚睡了」、「讚數能跳那麼快的，除了李多慧，就是蔡總統了」、「哈哈又被小英總統海巡到了，好幸運的小妹妹」、「現在辣台妹改行當海巡王了」、「小英總統可以這麼晚睡嗎」、「我也要去剪」、「英式海巡」、「蔡總統也要來跟國軍搶人才了嗎」。

