外送專法過了 游淑慧曝外送經驗嘆：消費者仍被剝2次皮？

立院本周二三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」。明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元。國民黨議員游淑慧以自己曾叫過付加價50%碗糕外送費的經驗嘆，「大家都樂見未來外送員權益將獲保障，但被剝兩次皮的消費者呢？」

游淑慧也舉美國等國外外送立法規定說，美國其實已經有一些州，立法要求「平台抽成上限」，如果台灣一直沒有注意對平台收費的規範，那麼此刻，雖然立法保障外送員薪資，未來平台為了自己獲利，會不會又提高消費者的收費？或對特約餐廳的抽成？

她擔心，「強勢且幾乎獨占」的外送平台，為了保障自己原本的豐厚獲利，最後所有的成本，勢必會轉嫁給消費者身上。

「支持保障外送員權益，消費者權益呢？也能關心下嗎？」游淑慧認為，應同時立法合理規範外送平台的收費及抽成上限，保護餐廳業者和消費者。因消費者除了要付外送費，餐點還要被加價35%-50%，消費者付了配送費，聘僱外送員協助取送餐，對店家來說，等同消費者自行取餐，並沒有增加店家的成本；因大家都知道在外送平台上的餐點價格，也比店內價高35%-50%，她最多曾吃過被加價50%的碗糕。

所以儘管已經立法保障外送員權益，游說，最賺的還是一樣是平台，最倒楣的仍然是消費者。「同時立法合理規範外送平台的各項收費及抽成，才能同時也保護我們的餐廳業者和消費者。」

游也補充說，美國部分地區早於2020至2021年間就立法，直接對第三方外送平台抽成收費訂立上限（例如對餐廳收取的佣金與其他服務費上限）；還有英國新法如Digital Markets, Competition and Consumer Act 2024要求收費透明，禁止隱性或後加費（例如強制性必付費用要明示於標價中），包括外送平台等。