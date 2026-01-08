強烈冷氣團急凍 最低溫估2時段出現 賈新興：太平山中午前有降雪機率

強烈大陸冷氣團影響，全台都寒冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，將冷到下周二，本波最低溫預估出現於今天深夜至明天清晨，以及明天深夜至周六清晨，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右。

中央氣象署發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率；北部、東北部局部地區有持續10度左右氣溫發生的機率。橙色燈號：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。黃色燈號：基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。

天氣趨勢，他說，今天、明天，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部於深夜至清晨氣溫偏冷，花東山區多雲時晴。周六，午後桃園以北山區及基隆至宜花東轉有零星短暫雨。周六晚起至下周一，有受大陸冷氣團影響的機率，其中，周日，桃園以北山區及東北角至宜花及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周一，午後東北角轉多雲。

賈新興預估，今天中午前，宜蘭太平山一帶有降雪或霧淞的機率。

賈新興表示，下周二至下周三各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。另外，觀察下周二至下周三在菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率。下周四午後至下周五，宜花東山區多雲。下周五，桃園以北山區及宜花有零星短暫雨，談東山區亦有零星短暫雨。下周六，午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。