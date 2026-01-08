快訊

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

女童剪蔡英文髮型 本尊半夜親回：未來當總統也不是問題

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

聽新聞
0:00 / 0:00

強烈冷氣團急凍 最低溫估2時段出現 賈新興：太平山中午前有降雪機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，全台都寒冷。記者林澔一／攝影
強烈大陸冷氣團影響，全台都寒冷。記者林澔一／攝影

強烈大陸冷氣團影響，全台都寒冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，將冷到下周二，本波最低溫預估出現於今天深夜至明天清晨，以及明天深夜至周六清晨，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右。

中央氣象署發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率；北部、東北部局部地區有持續10度左右氣溫發生的機率。橙色燈號：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。黃色燈號：基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。

天氣趨勢，他說，今天、明天，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部於深夜至清晨氣溫偏冷，花東山區多雲時晴。周六，午後桃園以北山區及基隆至宜花東轉有零星短暫雨。周六晚起至下周一，有受大陸冷氣團影響的機率，其中，周日，桃園以北山區及東北角至宜花及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周一，午後東北角轉多雲。

賈新興預估，今天中午前，宜蘭太平山一帶有降雪或霧淞的機率。

賈新興表示，下周二至下周三各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。另外，觀察下周二至下周三在菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率。下周四午後至下周五，宜花東山區多雲。下周五，桃園以北山區及宜花有零星短暫雨，談東山區亦有零星短暫雨。下周六，午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 賈新興 低溫 降雪

延伸閱讀

最冷時間還沒到！賈新興：周五入夜周六晨最冷 台北恐10度上下升級寒流

未來10天3波東北季風 賈新興：耶誕節水氣偏多略偏濕冷

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

相關新聞

女童剪蔡英文髮型 本尊半夜親回：未來當總統也不是問題

社群平台Threads堪稱台灣人的大型群組，一名網友今天凌晨PO出女娃剪髮照片，指是前總統蔡英文的髮型，打趣「小英總統會...

強烈冷氣團急凍 最低溫估2時段出現 賈新興：太平山中午前有降雪機率

強烈大陸冷氣團影響，全台都寒冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsin...

外送專法過了 游淑慧曝外送經驗嘆：消費者仍被剝2次皮？

立院本周二三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」。明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得...

藥材就在冰箱裡！藥食同源日常養生祕訣

許多日常就可觸及的食材，本身就具有保養身體的功效，只要掌握體質、季節與食物屬性，就能讓每天的三餐變成身體最天然的調理方式。

回收輔具修好轉贈 他率「傻子兵團」打造行善物流事業

「你不要的，我來收；你需要的，我來送」，這是李文昌回收、修繕、轉贈輔具的行善願景。倉庫堆放滿滿的回收物，需求電話一通通打進來，他號召一群志同好友加入，戲稱「傻子兵團出任務」。獨特行善模式曾遭人質疑，為何還要堅持做下去？正如牆上他自己寫的書法座右銘道出心聲。

爆無照廠商動刀 台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年，還有擷取手術室照片佐證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。