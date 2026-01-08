全台清晨冷爆驚見6.7度低溫 明天氣溫劇烈變化 周六晚起又變天
今天持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，各地清晨寒冷，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，中部以北及宜蘭地區最低溫11至13度，南部及花東地區最低溫13至15度之間，沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率。北部及東北部地區，整日都冷；中南部及花東地區白天亦多偏涼。
強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地今天清晨寒冷，雲林縣古坑鄉出現6.7度低溫，嘉義縣竹崎鄉8.1度、嘉義市東區8.3度。中央氣象署發布低溫特報，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率；北部、東北部局部地區有持續10度左右氣溫發生的機率。
橙色燈號（非常寒冷）低溫區域包括新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。黃色燈號（寒冷）區域有基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。
明天白天起至周六，因強烈大陸冷氣團稍稍減弱緣故，白天氣溫略為回升；但林得恩說，因輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差增大，多留意環境氣溫的劇烈變化，適時調整因應。
林得恩表示，周六晚起至下周一清晨，另一新的大陸冷氣團再度南下及影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷；另一方面，迎風面水氣跟著增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
