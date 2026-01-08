台灣凍番薯今各地冷颼颼 周末新冷氣團接力 下周估7天休兵期
強烈冷氣團持續影響中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天、周六稍微減弱後，周日又會有一股冷氣團接力南下。因輻射冷卻效應漸趨顯著，各地平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，於深夜至清晨期間，將出現9度以下嚴寒低溫，務必做好禦寒措施。
今天全台冷颼颼，北部東部雲多，中南部有陽光但依舊冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天、周六強烈冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，全台晴朗；夜晚清晨低溫11至13度，白天可回升到18至24度，日夜溫差大。周日另一波冷氣團快速南下，強度接近強烈冷氣團，屬於乾冷型態，西部晴朗、東部短暫雨後多雲。下周一、下周二冷氣團減弱，各地溫度回升，乾空氣籠罩，全台晴朗。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周冷空氣減弱後，預估會有7天的休兵期，各地將恢復涼爽舒適的型態，下一波較強的冷空氣預計在1月20日後才會南下。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
