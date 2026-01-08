中部今全台最凍原因曝 吳德榮：明晨更冷恐首波「寒流」5度以下低溫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明天清晨強冷空氣籠罩，各地雲層逐轉減少，轉為晴朗穩定，入夜後有強輻射冷卻效應，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，並成為入冬以來首波寒流。記者林澔一／攝影
今天至明天清晨強冷空氣籠罩，各地雲層逐轉減少，轉為晴朗穩定，入夜後有強輻射冷卻效應，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，並成為入冬以來首波寒流。記者林澔一／攝影

今晨各地寒冷，雲林縣古坑鄉出現6.7度極端低溫，各地區平地的最低氣溫約在7至11度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨本島除中部雲層較少，其他地區皆有結構鬆散的中層雲或低層雲，輻射冷卻效應以中部為最強。今晨降水回波大多在巴士海峽及東部海上，顯示台灣上空的中低雲、含水量少。

吳德榮表示，今天至明天清晨強冷空氣籠罩，各地雲層逐轉減少，轉為晴朗穩定，入夜後有強輻射冷卻效應，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，並成為入冬以來首波寒流。今天北部7至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部9至19度。

明天至周六上午冷空氣略減弱，吳德榮表示，明天白天氣溫回升，周六下午至下周一清晨另1股冷空氣再補充南下，周末白天氣溫再略降；明天起至下周一、連日的清晨則因晴朗、持續有強輻射冷卻、帶來極低溫，日夜溫差很大。

他說，下周一白天至下周三冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；各地晴朗，但持續因強輻射冷卻，早晚氣溫偏低，日夜溫差很大。未來1周日夜的氣溫變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

