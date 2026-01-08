強烈冷氣團+輻射冷卻 雲林古坑6.7度嚴寒低溫 周六晚起又有1波冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地今天清晨寒冷。記者林澔一／攝影
強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地今天清晨寒冷，雲林縣古坑鄉出現6.7度低溫，嘉義縣竹崎鄉8.1度、嘉義市東區8.3度。中央氣象署發布低溫特報，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率；北部、東北部局部地區有持續10度左右氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）低溫區域包括新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。黃色燈號（寒冷）區域有基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。

氣象署說，今天中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生。高溫方面，北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼。

今天北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，桃園以北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機會，外出攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，10至16度，馬祖晴時多雲，10至12度。

明天至周六白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六晚起至下周一清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一白天起至下周三大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周四輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨；下周五至下周六東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

高山夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全及嚴防霜害。

冷氣團 恆春

