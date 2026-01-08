小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

聯合報／ 記者黃筱晴/台北即時報導
有民眾分享在小北百貨，看到店內販售印有「簡體字」的作業袋，引發討論關注。圖／翻攝自Threads@phage_asteroid
有民眾分享在小北百貨，看到店內販售印有「簡體字」的作業袋，引發討論關注。圖／翻攝自Threads@phage_asteroid

台灣知名連鎖生活賣場「小北百貨」，因為24小時營業全年無休，再加上商品多元且物美價廉，受到許多民眾喜愛，不過近期有網友發現，小北百貨店內竟販售印有「簡體字」的作業袋，引發網路討論與關注，對此，小北百貨官方也在貼文下方做出回應，表示該商品已於全台門市全面下架，該留言吸引超過5萬人按讚，有網友表示「就這個反應給你100分！」。

根據網友分享照片，小北百貨販售的「簡體字」作業袋，上頭印有數學、英文、歷史、生物、化學等科目，但皆為簡體字印製，不少網友認為，「現在許多商品是中國製難免，畢竟國際分工避免不了」，但這類商品多半具有教育用途，像是輔助小孩認字、學習等，若使用非繁體中文的商品，恐有疑慮。

對此，小北百貨也留言回應，首先感謝大家的提醒與指正，並說：「繁體中文為臺灣主要通行文字，小北百貨身為臺灣本土企業，並一向恪守此一原則。經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，我們已於第一時間通知全臺 194 家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架。」

同時小北也強調「未來，我們將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生，再次感謝各界的關心與指導。」

小北百貨 下架

延伸閱讀

小一數學考題太寫實？「媽媽作息」一題害女兒不及格 家長全笑翻

台灣共產黨升五星旗 黃偉哲強硬拆除：國家的尊嚴不容踐踏

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

115學測數學／預測數B考題走向！不追求高強度計算 「這能力」成關鍵

相關新聞

人工生殖法今審查 5版本納代孕專章 婦團跳腳

立法院社福及衛環委員會召委劉建國於一月五日臨時變更議程，排定今日逐條審查「人工生殖法」。婦女團體昨表示，委員會排審十六版...

爭代孕30年 陳昭姿：脫鉤是「以脫代騙」

「這是我一生最大的心願」，長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿說，代孕核心是人工生殖技術、試管嬰兒，全世界卅多個國家已將代...

僑外生當客運駕駛 起薪5萬、華語須進階

客運駕駛荒問題未解，交通部盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，不過一度外界對政策有意見喊卡。交通部公路局昨表示，已將修正意...

菜價暴漲暴跌…朝野立委齊聲罵 農業部下月公布種植登記制

近期國內市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求...

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻...

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

台灣知名連鎖生活賣場「小北百貨」，因為24小時營業全年無休，再加上商品多元且物美價廉，受到許多民眾喜愛，不過近期有網友發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。