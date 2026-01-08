聽新聞
0:00 / 0:00

放寬身障資格？衛福部反對「資源有限」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

攸關一三○萬名身障者權益的「身心障礙者權益保障法」已有十八年未大修，昨天立法院社福及衛環委員會逐條審查朝野各黨團及行政院版等卅三案，多名立委提案，放寬身障資格認定，納入短暫或間歇障礙者，衛福部以資源有限為由，反對這項修法。

「身障權法」草案第五條明訂「身障定義」，目前標準為身體構造損傷或不全等永久性傷害，這次民眾黨黨團、立委范雲、立委伍麗華等版本希望放寬標準，擴大到「長期、短暫或間歇」損傷。

癌症權威、立委王正旭則以癌友為例，英國癌症患者於確診當下就認定為身心障礙，但我國需歷經長期治療階段，確認符合身障條件，才能獲得身障認定。對於病友來說，確診後的三個月至半年期間，需密集接受治療，對外界資源需求更高，建議擴大身障定義，比照歐洲作法。

不過，衛福部則持反對意見，社家署署長周道君表示，身障資源有限，不建議把短暫障礙納入身障定義，應聚焦於長期障礙、需求性高的障礙者。

衛福部 身障

延伸閱讀

身障權法修法⋯立委提案擴大定義納短期障礙者 衛福部反對：資源有限

縮短原鄉醫療差距 伍麗華呼籲從成人疫苗預防醫學做起

影／這些人若不並列族名或不增原民父或母姓 將喪失原民身分

從台大爆性平洩密 到金城國中不雅字眼入題…范雲：性平法應與時俱進

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻...

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

高雄市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會指控訴長庚醫療法人接手市立大同醫院滿一年，市府與院方當初對醫護與市民的承諾跳票，...

強烈冷氣團來襲台南冷颼颼 元旦迄今60人OHCA已39死

中央氣象署今天發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今天清晨至晚間西半部、宜蘭、金門等17縣...

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫...

苗縣增關懷據點補助 竹市放寬到宅坐月子

2026年到來，各縣市陸續祭出新的福利措施。苗栗縣政府因應中央增加社區照顧關懷據點補助，昨起辦分區說明會，表示連同縣府加...

放寬身障資格？衛福部反對「資源有限」

攸關一三○萬名身障者權益的「身心障礙者權益保障法」已有十八年未大修，昨天立法院社福及衛環委員會逐條審查朝野各黨團及行政院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。