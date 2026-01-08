醫界：醫材廠商進手術室 僅能用雷射筆提醒

醫材廠商遭爆進入台中榮總開刀房無照「代刀」，引發醫界熱議。台北榮民總醫院院長陳威明指出，醫療持續創新，廠商至手術室無可避免，但絕對不可執行手術。有資深醫師透露，早年醫界有傳聞，但通常為個案，但神經外科醫師認為，從照片看可能是借位。外科醫師指醫材推陳出新，應是請廠商指導，不可能執刀。

陳威明指出，新醫材引進台灣，廠商對醫材的使用，可能比醫師還熟悉。醫師使用新儀器執行前幾台手術時，會請廠商代表進入手術室，在旁協助指導，估計廠商跟刀手術約占所有手術百分之一。

陳威明強調，北榮在這方面設立嚴格規範，廠商在手術室只能用雷射筆，提醒醫師不要犯錯，絕不可能代為動刀；其次，廠商欲進入開刀房，需經院長核可。

中部一位不具名的神經外科醫師說，醫師法對於未具醫師資格者開刀罰很重，還可能因此坐牢，現場還有刀助（助手醫師）、麻醉醫師、麻醉護理師、刷手護理師、流動護理師等在場，主刀醫師怎麼敢捨自己前途不要，放任廠商開刀？

該名神經外科醫師說，神經外科醫師可細分為開脊椎、開腦、開手腳等處神經，廠商會進入手術室主要是協助新的醫療儀器或器械設定；手術時，會退到主刀醫師或刀助的後方，主要是針對醫師使用醫療儀器或器械時提供意見。

至於遭爆料的照片是否可看出廠商「代刀」？該神經外科醫師認為，主刀醫師在開刀過程若對於醫療儀器或器械使用有疑問時，後方的廠商可能探身進第一線，尤其在開比較深的刀，甚至會比手畫腳，爆料照片可能有「借位」問題，須由調查人員據現場影片進一步釐清。

桃園市一名擔任主管的資深醫師說，「代刀」情形早年在醫界有聽聞，但通常為個案，且是老醫師遇上新的醫療器材儀器，但自身技術不到位，才會有這種情形。