台中榮總手術 傳醫師讓醫材廠商執刀

聯合報／ 記者趙容萱沈能元／連線報導
台中榮總三名醫師被爆料放任無照醫材廠商進開刀房手術，衛福部要求一周內提出報告。圖／取自台中榮總網站
台中榮總三名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，時間逾三年。衛福部長石崇良表示，此案件涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，要求中榮一周內提出報告。中榮表示已成立專案小組調查，台中市衛生局指出，昨已派員前往中榮稽查並彙整相關情資，全案移送台中地檢署偵辦。

CTWANT報導，台中榮總三名醫師進行脊椎內視鏡微創手術時，放任醫材廠商進手術房，病人麻醉後，讓無照醫材廠商手術執刀。曝光影片畫面可見疑似廠商人員在手術台旁執刀，醫生在旁邊觀看。粗估至少一八○名病人受影響。

被指控放任廠商上桌執刀的醫師為神經外科鄭姓、楊姓科主任，及廖姓醫師。鄭與楊昨未回應，廖姓醫師則發文稱「醫院內鬥真可怕」，暗指與院內主任之爭有關。有醫界人士透露，可能與沈姓主任即將退休引發院內鬥爭有關。

石崇良表示，如果醫學中心發生這樣的事情，真的非常不應該，令人不可思議。若調查屬實，台中榮總管理出現嚴重漏洞，一定究責，甚至重啟醫院評鑑。若確定由非醫事人員執行手術，該人員涉及密醫罪，醫療機構恐違反「醫療法」醫療管理規範，現場醫師將依涉案情形，如未親自診療病人將移付懲戒，也將面臨虛報、浮報健保等問題。

據台中榮總手術室門禁管制作業指導書規範，廠商經申請核准可至手術室，但不得碰觸病人或從事任何醫療行為。

台中榮總副院長李政鴻說，廠商依規定可進入手術房，在一定的範圍內維護其新儀器、新器械，若超出管制區，院方會懲處；由於影片較模糊，還要再分析影片。

遭爆料的廖姓醫師專攻腦部腫瘤、脊椎退化手術、脊椎腫瘤與脊椎外傷，二○一八年曾參與「神經外科青年醫生手術技能大賽」，以「左顳葉內側腫瘤」手術案例，獲得膠質瘤組冠軍。他臉書有五點六萬名粉絲追蹤，去年底他在臉書貼文稱遭檢舉違反醫療倫理和醫院規範，自嘲要患者不要找他醫治。

台中榮總證實廖姓醫師遭檢舉違反手術室門禁管制作業指導書，已完成調查，移送考績會審議，預計下周會有結果出爐。

台中市衛生局指出，若查證屬實，密醫最重可處五年徒刑，醫院最重廢止開業執照，讓密醫執刀的醫師可處罰鍰外，最嚴重可被廢止醫師證書。

