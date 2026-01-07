聽新聞
0:00 / 0:00

社工師涉性侵少女 全聯會：應廢止資格

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

社工師執照的高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，以職務之便誘騙、性侵未成年少女，引發眾怒。社工師全聯會公開譴責他將守護弱勢公權力，化為犯罪工具，嚴重踐踏社工專業形象，讓正直奉獻的數萬名社工師背負惡名，應即刻廢止其社工師資格。

社工師全聯會指出，何男涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢個案資料，鎖定罹患「創傷後症候群」（ＰＴＳＤ）高風險少女，並予以性侵，嚴重背離社工核心價值，應給予最嚴厲譴責。此為個別人員嚴重失德行為，絕非整體社工體系之常態，不應讓全台數萬名正直奉獻的社工師共同背負惡名。

依「社會工作師法」規定，涉犯性侵害罪嫌者應廢止其社工證書與執業執照，高雄市政府已依法將何男移送社工師懲戒委員會，最重可廢除其社工師證照及執業執照。社工師全聯會呼籲，懲戒委員會無需等待法院判決確定，應立即廢止其社工師資格，追回所有專業榮譽獎項，以確保社工專業與社會信任。

何男涉單日查詢高達百筆資料，其配偶則利用職權調查被害人提告進度等，社工師全聯會要求行政機關立即檢討社安網資安漏洞，建議導入「雙重認證督導」及「異常流量監控」等機制，防堵資料被不當濫用風險，別讓弱勢個案暴露於風險中。

社工 性侵

延伸閱讀

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

防堵狼社工⋯衛福部承諾1個月內研議 將設「社工懲戒決議查詢專區」

防狼社工擬設「社工查詢平台」 衛福部參考律師、醫師查訊系統研議中

獨／「心衛之狼」未公布官員懲處 基層警：若是警界已多人記過拔官

相關新聞

人工生殖法今審查 5版本納代孕專章 婦團跳腳

立法院社福及衛環委員會召委劉建國於一月五日臨時變更議程，排定今日逐條審查「人工生殖法」。婦女團體昨表示，委員會排審十六版...

爭代孕30年 陳昭姿：脫鉤是「以脫代騙」

「這是我一生最大的心願」，長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿說，代孕核心是人工生殖技術、試管嬰兒，全世界卅多個國家已將代...

僑外生當客運駕駛 起薪5萬、華語須進階

客運駕駛荒問題未解，交通部盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，不過一度外界對政策有意見喊卡。交通部公路局昨表示，已將修正意...

菜價暴漲暴跌…朝野立委齊聲罵 農業部下月公布種植登記制

近期國內市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求...

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻...

台中榮總手術 傳醫師讓醫材廠商執刀

台中榮總三名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，時間逾三年。衛福部長石崇良表示，此案件涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。