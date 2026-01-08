聽新聞
苗縣增關懷據點補助 竹市放寬到宅坐月子

聯合報／ 記者胡蓬生王駿杰／連線報導
苗栗縣社會處針對社區照顧據點增加補助經費方案，昨起連3天舉辦分區說明會，首場在縣府國際會議廳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣社會處針對社區照顧據點增加補助經費方案，昨起連3天舉辦分區說明會，首場在縣府國際會議廳。記者胡蓬生／攝影

2026年到來，各縣市陸續祭出新的福利措施。苗栗縣政府因應中央增加社區照顧關懷據點補助，昨起辦分區說明會，表示連同縣府加碼將提高據點供餐經費與專職人員薪資；新竹市政府昨也宣布放寬到宅坐月子媒合服務資格，有實際居住竹市的孕產婦都可提出申請。

苗縣府指出，縣內設置231處照顧關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動等服務，縣府昨起一連3天在苗栗市、銅鑼鄉與頭份市舉辦說明會，並與據點交流經驗分享。

考量物價飛漲，縣長鍾東錦表示，今年據點供餐及飲料由每月6000元提升為至每月7000元；另外據點專職人員薪資，也爭取中央經費支持，由每月3萬3000元提升至每月3萬4000元，大專院校畢業加給1000元為每月3萬5000元，期望專職人員能久任，也盼退休人員加入據點志工行列。

新竹市政府前年9月開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託專業訓練單位培訓合格人員擔任月嫂，符合資格的孕產婦可申請月嫂到宅提供新生兒及產婦照顧、月子餐製作與簡易家事清潔等服務，累計完成64名月嫂培訓、協助70名婦女及其配偶媒合相關服務。

社會處長黃佳婷說，因有工作移居竹市或出嫁至外縣市想回娘家坐月子的婦女，因戶籍不在竹市而無法提出申請，為回應實際需求，即日起取消設籍限制，凡實際居住於竹市的婦女，自取得媽媽手冊起至產後1個月內，皆可透過系統平台申請到宅坐月子媒合服務。

