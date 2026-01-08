聽新聞
0:00 / 0:00

查詢狼社工平台 石崇良：1個月內研議完成

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
衛福部長石崇良表示，「狼社工查詢平台」將於一個月內設置完成。記者曾學仁／攝影
衛福部長石崇良表示，「狼社工查詢平台」將於一個月內設置完成。記者曾學仁／攝影

社工師身分的高雄市心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務查詢弱勢少女個資，誘拐性侵衛福部石崇良承諾，一個月內研議完成「狼社工查詢平台」，在官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，連結地方政府懲戒決議公報，供外界查詢。

民眾黨立委黃國昌昨於立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會質詢指出，涉案人濫用權限性侵未成年少女，「績優督導獎項是怎麼評的、怎麼頒的，我十分困惑」，該督導績優獎項何時要撤銷？

石崇良表示，衛福部於一月六日正式撤銷何建忠績優督導獎，並未經過會議程序，是由他下令撤銷。黃國昌說，「這樣子作為就有擔當了」，這才有魄力，該撤銷就撤銷。

「社工違法收集資料，性侵未成年少女，對於政府及衛生體系來說，是非常重大的事件。」立委王育敏說，該名涉案人迄今仍保有社工證照，真的是不可思議，而懲戒更是緩慢。石崇良則說，當事人當時受到羈押，導致懲戒程序中止，現已重新啟動，近期內就會進行懲戒。

王育敏要求衛福部成立專案會議，徹底檢討，原因是高雄市政府處理過程，去年八月九日該涉案人已兩大過免職，但衛生局卻未跟進開罰，也沒有公告姓名，足足延宕四個半月，這點一定要究責，精進個管系統安全性、檢討查詢權限，並通知其他縣市。

立委陳菁徽質疑，該名涉案人為何可以查閱個案資料？石崇良說，全國共有七十一處心衛中心，一般社工無法跨區查詢，但衛生局可指定二名人員擁有查詢全區的權限，而該位涉案人就有權限。目前已啟動檢討，將開會研擬討論一致性的查詢權限。

社工 性侵 石崇良 衛福部 黃國昌

延伸閱讀

石崇良改口為「少子女化辦公室」滅火 黃國昌：賴政府容不下講實話的人

少子女化辦公室成羅生門 衛福部長石崇良：只是任務編組

盼飛官辛柏毅平安歸來 黃國昌嗆民進黨拒編軍人加薪預算

中榮爆非醫師執行手術…衛福部長石崇良喊「不可思議」 恐重新評鑑中榮

相關新聞

人工生殖法今審查 5版本納代孕專章 婦團跳腳

立法院社福及衛環委員會召委劉建國於一月五日臨時變更議程，排定今日逐條審查「人工生殖法」。婦女團體昨表示，委員會排審十六版...

爭代孕30年 陳昭姿：脫鉤是「以脫代騙」

「這是我一生最大的心願」，長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿說，代孕核心是人工生殖技術、試管嬰兒，全世界卅多個國家已將代...

僑外生當客運駕駛 起薪5萬、華語須進階

客運駕駛荒問題未解，交通部盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，不過一度外界對政策有意見喊卡。交通部公路局昨表示，已將修正意...

菜價暴漲暴跌…朝野立委齊聲罵 農業部下月公布種植登記制

近期國內市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求...

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻...

台中榮總手術 傳醫師讓醫材廠商執刀

台中榮總三名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，時間逾三年。衛福部長石崇良表示，此案件涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。