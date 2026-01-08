聽新聞
0:00 / 0:00
與全家商店合作 蜷川實花展推限定杯身杯套
日本當代最具影響力的藝術家蜷川實花，暌違十年在台舉辦的全新大型個展「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」將在下周末於台北華山登場。全家便利商店Let's Café、Let's Tea也和蜷川實花展合作，推出三款絕美花影限定杯身、一款杯套，憑限定杯身、杯套逛展，還可享優惠票價。
全家便利商店Let's Café、Let's Tea與蜷川實花展合作，推出限定杯身（特大杯、中杯）及杯套，皆由蜷川實花親自監修、挑選其最具標誌性、華麗又鮮豔的花朵作品，包括滿版鮮紅的烈焰大理花、與繁花爭豔的靛藍天空、濃烈盛開的七彩花朵，以及本次展覽主視覺—陽光、蝴蝶與滿天櫻花等，打造四款風格截然不同的設計。
限定杯身杯套即日起於全家便利商店全台店鋪正式登場，並同步推出咖啡、茶飲品項限時折扣。蜷川實花展一月十七日正式開幕後，消費者只要持限定合作杯身或杯套至展覽現場票亭購票，即可享四五○元限定優惠價。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言