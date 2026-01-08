與全家商店合作 蜷川實花展推限定杯身杯套

日本當代最具影響力的藝術家蜷川實花，暌違十年在台舉辦的全新大型個展「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」將在下周末於台北華山登場。全家便利商店Let's Café、Let's Tea也和蜷川實花展合作，推出三款絕美花影限定杯身、一款杯套，憑限定杯身、杯套逛展，還可享優惠票價。

全家便利商店Let's Café、Let's Tea與蜷川實花展合作，推出限定杯身（特大杯、中杯）及杯套，皆由蜷川實花親自監修、挑選其最具標誌性、華麗又鮮豔的花朵作品，包括滿版鮮紅的烈焰大理花、與繁花爭豔的靛藍天空、濃烈盛開的七彩花朵，以及本次展覽主視覺—陽光、蝴蝶與滿天櫻花等，打造四款風格截然不同的設計。

限定杯身杯套即日起於全家便利商店全台店鋪正式登場，並同步推出咖啡、茶飲品項限時折扣。蜷川實花展一月十七日正式開幕後，消費者只要持限定合作杯身或杯套至展覽現場票亭購票，即可享四五○元限定優惠價。