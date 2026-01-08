健康你我他／澱粉＋蛋白質 家人百吃不厭

晨起快走一小時，我隨即著手準備早餐，最重要的就是方便、迅速，補足能量後再去上班。

早餐健康原則是「澱粉＋蛋白質」，有膳食纖維更加分。飲品通常是無糖豆漿或沖泡奶粉加燕麥片、黑芝麻粉、堅果粉；水果以家中常備的芭樂、蘋果、香蕉切片拼盤；主食則由蔥花玉米蛋餅、蘿蔔糕、三明治或包子、饅頭或堅果麵包搭配水煮蛋等輪流上場，吃得好也吃得飽。

煮飯時利用蒸盤蒸熟地瓜、胡蘿蔔、馬鈴薯和雞蛋，再壓碎攪拌成蛋沙拉，加入切碎的小黃瓜及少許優格或沙拉醬，裝進保鮮盒冷藏備用。食用前，抹在吐司或麵包上，撒上腰果或葡萄乾，增加風味和口感，是我百吃不厭的懶人料理。

預先做好的蛋沙拉，還可用蝦仁、鮪魚、蘋果、酪梨、南瓜等加以變化，當然也可作為午、晚餐的配菜，例如挖成球狀，置於煎好的櫛瓜片上，就成了大人、小孩都喜愛的沙拉塔。

用水磨在來米粉蒸蘿蔔糕、碗粿等傳統美食更便利。將爆香之香菇、紅蔥頭、蝦米和蘿蔔絲等加水煮沸，調味後與粉漿拌合糊化，放入電鍋蒸熟。我通常利用睡前製作，隔天一早切片煎香，也是家人喜愛的餐點。

自己準備餐飲，能動腦設計內容、選用新鮮材料，處理得乾淨衛生，還能節省往返早餐店排隊等候的時間，好處多多，所以我如儀式般奉行了多年。