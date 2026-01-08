聽新聞
學者：農民有恃無恐超種 仗著民代撐腰

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

農業部下月將公布種植登記制。不過學者直言，產銷應由市場機制來解決，政府不應過度介入，種植登記制度是早就該推動的政策，但也特別指出，農民有恃無恐地超種，往往有民意代表的政治力在撐腰，這也是亟需改變的地方。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，產銷失衡的問題一直沒有停過，照理說，應該由市場機制來解決產銷問題，但是政府往往在生產過剩的時候都會介入，以收購、去化的方式讓市場價格不要過低，然而這樣卻也讓農民有恃無恐，反正價格崩跌了，政府也會出面解決。

楊明憲說，政府也知道要尊重市場機制，介入有時候是來自民代的要求，反而扭曲了市場，而種植登記的做法其實早就應該推動。這次農業部透過建立全國ＧＩＳ地籍圖供應系統，整合農作物保險、航遙測判釋等方式是對的，建議也應該要整合肥料實名制的資訊，才能更好掌握與預估產銷。

有農民表示，很多農民根本不怕生產過剩，當超種預警燈號出現時，他們的觀念就是反正其他農民都會遵守，自己可以繼續種，但當大家都是這樣的觀念時，產銷失衡就會是個解不開的死循環；政府應該要堅持市場機制決定產銷，對的政策也應該要堅持，否則每次農民超種，政府就繼續補助和收購，只會讓部分農民看破手腳。

逢甲大學 農業部 農民

