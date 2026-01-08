聽新聞
學者：客運業高壓、工時長 未必能留住僑外生

聯合報／ 記者葉冠妤胡瑞玲／台北報導

客運、貨運業駕駛缺工嚴重，交通部有意開放僑外生擔任客貨運駕駛，以解決缺工問題。不過學者認為，留用僑外生雖是補充勞動力的方向之一，但選擇權在僑外生手上，Ｚ世代僑外生考量薪資、職涯前景，未必想當客運司機，尤其客運業長工時、高壓力，勞動條件惡劣。

實際上，疫後不少行業都缺工嚴峻，勞動部為此，自前年八月底起開放旅宿業者聘僱副學士以上畢業僑外生，接受八十小時訓練後，即可從事中階房務、清潔、餐飲服務等工作。不過據了解，由於目前僑外生來台就讀的幾乎都是大學，極少數是以副學士資格，目前僅一人是接受八十小時訓練，並選擇進入業界。

政大勞工研究所榮譽教授成之約認為，僑外生確實是解決缺工的解方之一，尤其僑外生在台讀書、生活，文化適應、語言相對沒問題，透過政策誘因吸引僑外生畢業後留台工作，藉此強化勞動力補充，是值得努力的方向。

不過成之約直言，對僑外生是否有意願能當客運、貨運司機抱持問號，畢竟客運、貨運駕駛薪資雖然相對高，但長工時、高壓等勞動條件並不好。

成之約還提到，僑外生留台工作多循評點制，選擇中階技術人力的管道不高，尤其Ｚ世代年輕人除了薪水，也在乎工作意義、職涯發展性，僑外生來台讀大學、技術學院，卻跟來台六年資深移工一樣當中階人力，難免會有屈就之感。

他建議，開放外國人從事之際，仍要設法提高工作條件、薪資水準，吸引本國人就業，避免太仰賴外國人力，否則更長遠來看，仍會對本國人就業產生排擠。

台大國家發展研究所兼任副教授辛炳隆則認為，醫院護佐、客運駕駛涉及民生相關，當人力不足就會嚴重影響服務品質，像是日本已經開放外國人以特定技能身分從事介護士，但前提是日本對於專業跟語言的要求很嚴格，台灣要仿效日本就要學整套，必須嚴格把關語言能力、專業技術。

辛炳隆說，如果政策決定要讓外籍人士進來擔任某些產業的技術人力，僑外生只是選項之一，不必然僅限僑外生。

政大 客運 公車駕駛 勞動部 交通部 薪水 薪資 台大 日本

