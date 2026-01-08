巴金森最愛問／巴金森年輕化 提早溝通用藥策略有助防失能

隨著醫療診斷技術的進步與民眾對身體異常的警覺性提高，好發於老年人的巴金森病也出現確診年齡層下降的趨勢。當這個使身體逐漸失去控制的疾病，發生在中壯年族群時，漫長的罹病餘命便成為年輕病友心中的沉重大石，他們最擔心的往往不是當下的症狀，而是可能過早失去工作能力，甚至因退化加劇而臥床失能，讓家庭承受巨大衝擊。

林口長庚醫院神經內科主治醫師馮博裕認為，巴金森病須針對每位病友量身調配出適合的藥物，尤其年輕型病友更是重要。若於早期透過用藥策略控制病情，搭配積極的運動與社會參與，維持一定的生活品質和健康狀態，便有助降低疾病後期醫療和照護支出負擔。

根據健保資料統計，台灣有近8萬名巴金森病患者，好發於55至60歲以上族群，而40至45歲前發病則稱為年輕型巴金森病。目前巴金森病的治療藥物，主要分為左旋多巴、多巴胺促效劑兩大類，均有健保給付。

馮博裕指出，年輕型巴金森病患者因為大腦對藥物反應較敏感，若先使用左旋多巴，容易在早期出現「異動症」，在服藥後短時間內產生不自主運動，以及運動波動症狀，造成藥效時間變短且偶爾產生如同「斷電」般的無法移動狀態。年輕患者也容易產生肌張力不全的局部肢體僵硬而扭曲症狀，影響工作。因此，依「台灣動作障礙學會巴金森病治療建議」指引，普遍建議年輕患者治療先以多巴胺促效劑為主。

能動能生活 最佳治療目標

馮博裕說，通常年輕型的病友仍有工作需求，且與病共處的時間長。所採取的藥物治療策略，主要是希望可以延長他們的生活功能與品質，但年輕患者個體治療狀況差異很大，目前也無法斷言早期接受治療就能將病程控制在前期，延後病情進展到後期的時間。

不過，規律的服藥治療一定可以改善生活功能，馮博裕認為，只要病友可以活動，就可以安排運動。臨床上常常遇到病人「知道要運動，但沒有做到」，因此林口長庚醫院健康促進中心以及運動醫學中心皆有推出運動課程，病人可以固定來跟著做，會比在家自己做的效果好。

馮博裕強調，雖不能明確的算出治療幫助延緩病程的時間，但目前醫界的看法，是生活、活動功能維持得好，進入失能期的時期就會比較晚。讓巴金森病患友維持在「能動、能生活」的狀態，就是最有價值的治療目標；也有機會讓病人更長時間維持自主生活，可望降低未來長照與醫療支出的負擔。

