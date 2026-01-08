聽新聞
0:00 / 0:00

怕有病就來病 小心是慮病

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導

從事金融管理的50多歲林先生，近2、3年常懷疑身體有問題，隨時會癱瘓無法工作，只要有胸悶、心悸、腸胃不適等任何不適症狀出現，他就跑急診或門診就醫，四處就醫，但一直沒檢查出問題，讓他更焦慮失眠，症狀出現頻率也增加，直至身心科門診看診，才被診斷為慮病症合併恐慌失眠。

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒指出，慮病症者對於身體的任何症狀，都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病，如果治療沒有立即改善時，就會急著想找另一位醫師看診，陷入反覆就醫檢查，愈看愈焦慮恐慌的循環，是屬於心因性的身體疾病。隨著網路的發達，現在很多人一感覺不舒服就會上網搜尋，但不一定能辨別資訊的真假，反而加重負面的情緒。

陳家駒表示，經過與林先生多次會談，找出他引發慮病、恐慌、失眠的壓力因素，進而降低他的外部壓力及負面情緒的影響，並且提供心理的支持，讓其情緒趨於穩定，也配合藥物治療改善憂鬱、失眠、恐慌的症狀。隨著情況改善，他的就醫頻率大幅下降，藥物也逐漸減少。

慮病症的治療必須打斷患者擔心生病的恐懼循環，陳家駒說，治療上是先給予藥物，緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確的生理身體疾病。也透過多次的會談，找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時的減壓，同時打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。

此外，還要建立安全醫療支持諮商協助，當情緒失控時，要能及時接上醫療協助。陳家駒指出，很重要的是學習掌控生活，觀察自我的情緒壓力，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信，以免情況擴大失控。

陳家駒強調，當擔憂生病的情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時的尋求協助，共同應對，找回生活的掌控權，可逐漸克服慮病。

失眠 焦慮

延伸閱讀

「慮病症」不是裝病 醫師提醒斬斷怕病惡性循環

等看診不耐煩威脅「八蕊去」 草屯男恐嚇門診助理員下場曝光

還是歡喜冤家最好嗑！安孝燮「霸總變最帥農夫」遇上失眠女王蔡元彬 治癒羅曼史撩人於無形

台灣每4人就有1人睡不好！專家揭「失眠真相」：不是累，是大腦停不下來

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻...

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

高雄市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會指控訴長庚醫療法人接手市立大同醫院滿一年，市府與院方當初對醫護與市民的承諾跳票，...

強烈冷氣團來襲台南冷颼颼 元旦迄今60人OHCA已39死

中央氣象署今天發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今天清晨至晚間西半部、宜蘭、金門等17縣...

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫...

苗縣增關懷據點補助 竹市放寬到宅坐月子

2026年到來，各縣市陸續祭出新的福利措施。苗栗縣政府因應中央增加社區照顧關懷據點補助，昨起辦分區說明會，表示連同縣府加...

放寬身障資格？衛福部反對「資源有限」

攸關一三○萬名身障者權益的「身心障礙者權益保障法」已有十八年未大修，昨天立法院社福及衛環委員會逐條審查朝野各黨團及行政院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。