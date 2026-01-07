3C族緩解眼睛乾澀 把握4飲食原則

根據調查發現，台灣人每天滑手機時間約為4小時，加上用電腦、平板與電視，國人平均每日3C用眼時數高達10.7小時。3C產品含有高能量的藍光，當眼睛長期暴露在藍光下，很容易造成眼睛的負擔，出現乾眼、痠澀等問題，嚴重甚至會造成黃斑部或視網膜病變。大家不妨透過4飲食原則，幫助維持好視力。

1.葉黃素玉米黃素 防眼病變

黃斑部位於視網膜中心，負責中央視力跟分辨顏色最重要區域。黃斑部含有高濃度的黃斑色素，其中唯二存在的色素，就是葉黃素與玉米黃素。這兩種色素就像是眼睛的太陽眼鏡，能夠吸收有害藍光，減少光線對感光細胞的氧化傷害。

視網膜則是一個耗氧量極大的地方，容易出現自由基，而葉黃素跟玉米黃素正是強效的抗氧化劑，能夠中和自由基，預防黃斑部病變。

因為人體無法自行合成葉黃素與玉米黃素，必須透過食用黃色、橘色、綠色蔬果等食物，像南瓜、菠菜、芥藍菜、地瓜、青江菜、枸杞、花椰菜、地瓜葉、甜椒等，經由血液運輸到黃斑部，進而達到保護黃斑部的目的。因為葉黃素與玉米黃素為脂溶性，建議與油脂一起攝取，吸收效果較好。

2.Omega-3 保護感光細胞

視網膜含有高濃度的DHA（Omega-3脂肪酸轉化而來），可以幫助淚液形成保護膜，除了幫助感光細胞不受氧化傷害，也能預防3C族因為長時間用眼，造成乾眼問題。

常見飲食主要來源包括各種深海魚，如鯖魚、鮭魚、秋刀魚、沙丁魚等，建議每周至少攝取3次，每次一個掌心的魚肉量。若是素食者，建議可以吃亞麻仁油、奇亞籽、核桃、印加果油等，一天約一湯匙即足夠。

3.維生素C、E、鋅 可護眼

研究發現，維生素C+維生素E+鋅這三種抗氧化物質，若與葉黃素結合，能發揮更大的護眼效果，能有效降低黃斑部病變的機率，並能偕同保護水晶體的健康。

維生素C能預防藍光對視網膜細胞的損傷，常見來源如芭樂、奇異果、柑橘類、甜椒等；維生素E能降低脂質的氧化，幫助感光細胞更為健康，常見來源如各類堅果、酪梨等；鋅則能夠維持黃斑部代謝物質的代謝，常見食物如南瓜籽、牡蠣等。

4.花青素助循環 舒緩眼疲勞

花青素主要作用，是幫助微血管的循環以及視紫質合成，對長期盯螢幕造成眼睛痠澀非常有幫助。主要食物來源如黑豆、紫地瓜、紅豆、藍莓、紫葡萄、桑葚、紫色高麗菜等。不過，因為花青素不耐熱，建議生食藍莓、紫葡萄(含皮)、桑葚等，能獲得最大的功效。

【護眼】南瓜花椰菜綠拿鐵

食材：南瓜兩湯匙、有機黃豆兩湯匙、蔬菜（有花椰菜、芥藍菜、青江菜、茼蒿）一碗、亞麻仁油一湯匙

作法：南瓜蒸熟、黃豆泡過蒸熟、蔬菜汆燙，

與所有食材攪打一起即可。

功效：

南瓜葉黃素跟玉米黃素含量很高，連皮連籽一起吃南瓜最好。

綠色蔬菜富含葉黃素跟玉米黃素，利用蒸燙方法，可以保留最多營養素。

黃豆含大豆異黃酮，能減少水晶體氧化損傷；卵磷脂可助修復眼睛細胞膜；大豆含維生素Ｅ，可幫助眼睛細胞免受自由基的攻擊。

亞麻仁油富含Omega-3脂肪酸，可緩解乾眼問題；葉黃素與葉黃素一起攝取，能夠有效運輸到視網膜黃斑部。