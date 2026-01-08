柯文哲明訪韓國瑜請託 拚人工生殖法納代孕

民眾黨前主席柯文哲繼上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母後，明天預計將親自拜會立法院長韓國瑜，繼續為代孕修法努力。

據了解，陳昭姿近期為此居中穿線，促成柯文哲登門拜會韓國瑜，時間訂在明天下午一時四十分。

韓國瑜辦公室人士證實，韓柯兩人將在明天會面，不過當天還有立法院會，確切時間地點尚未決定。民眾黨人士證實此事，兩人討論人工生殖法，時間地點則仍有待確認。

立法院衛環委員會預計今天排案審查人工生殖法修正草案，民眾黨團力拚納入代理孕母，且在本會期完成三讀程序。儘管衛福部長石崇良昨重申，代理孕母部分仍有爭議，行政院版本未納入代孕，柯文哲仍然決定親自請託韓國瑜協助，兩人預料也將觸及今年度總預算話題。

陳昭姿昨受訪時表示，任何法案推進都是一關接一關，因此才會拜託柯文哲逐一拜會，從各別立委、朝野黨團到立法院長。韓國瑜過去也表達支持代孕法案，「院長上周沒有時間，只好安排在這一周」，當天將會利用院會空檔時間，至於時間形式仍在溝通聯絡，「我就是陪著柯文哲走。」

此外，多個民間團體昨天舉行記者會，喊話代理孕母議題脫鉤處理。陳昭姿則說，多位民進黨立委持續反對代理孕母，民眾黨團決定將與國民黨團共提修正動議，希望人工生殖法修法圓滿，目標是今天就送出委員會。