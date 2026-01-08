未設少子女化辦公室 石崇良：106年有任務編組

衛福部是否成立少子女化政策辦公室，引發爭議，昨天立委黃國昌於立院關切此事，衛福部長石崇良答詢時坦言，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，黃當場譏諷「衛福部長公開打臉行政院說謊」；然石崇良晚間透過影片說明，一○六年曾以該名稱任務編組，目前提高到行政院層級。

黃國昌去年批評少子女化政策辦公室為一場騙局，當時行政院發言人回覆，衛福部一○六年成立任務編組性少子女化對策辦公室。他昨晚於臉書表示，石崇良講出大實話，戳破政府浪費四四八四億元真相，然而賴清德總統容不下講實話的人，「未來即使有人說了實話，只會落得跟石崇良一樣的下場。」

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議，討論衛福部組織調整的相關法案，立委羅智強表示，衛福部在立法院第九屆第四會期提出「少子女化對策辦公室運作現況、達成目標及達成進度」書面報告，報告中提及六次會，結果行政院說有，衛福部說沒有成立。

黃國昌表示，民眾黨團曾發函衛福部，欲索取少子女化辦公室成立後的所有資料，「現在衛福部是怎麼樣，官威很大嗎？今天下班以前送來有沒有問題？」

石崇良回應，「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」，黃則要求衛福部下班前正式回函，說明「從來沒有成立過少子女化辦公室，所以黨團要的資料你們無從提供，因為從來沒有成立過少子女化辦公室。」

不過，石崇良傍晚透過影片改變說法，指稱經仔細翻閱，少子女化政策辦公室於一○六年因應少子女化問題，衛福部任務編組建立平台，召集相關司署共同討論提出政策，但未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。