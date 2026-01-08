赴美求子花7百萬 同志爸爸贊成代孕「分段處理」
立法院排審人工生殖法修法草案，其中包括代孕議題，多個女性團體憂心影響兒童發展與女性權益。對此，台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰表示，代孕牽涉第三方女性的身體、法律與醫療制度，適合以專章或專法方式進行，而非倉促納入現行修法。
為了求子，遠赴美國，歷經四年花費七○○萬元，鄒宗翰也是代孕同志家長，瞭解箇中辛酸，他表示，「沒有法律，不代表需求不存在。」無論同志或異性戀族群均仍有人持續至海外進行代孕，但台灣人工生殖技術是全球頂尖的，如果讓在自己國家好好生養，相對更有保障。
鄒宗翰強調，海外求子的家長擔負龐大經濟壓力，且需面對跨國醫療、法律與保險等高度不確定性，最近就有台灣同志家長至泰國、柬埔寨進行代孕，因區域衝突，導致流程受阻，在缺乏制度保障之下，讓家長、孕母與孩子承擔更高風險。
儘管如此，鄒宗翰認為，這次人工生殖法修法草案應與代孕「分段處理」，前者涉及女性身體自主權，例如女同志伴侶及單身女性使用人工生殖的權利，這部分應較容易取得社會共識，如果將代孕一併包裹討論，反而讓本可立即推動的改革更加複雜。
「支持人工生殖法修法，並不代表忽視代孕爭議。」鄒宗翰說，希望社會先支持女性身體自主權相關條文，代孕牽涉到第三方女性的身體、法律與醫療制度，複雜許多，需要更周延、細緻討論，可於下一階段持續推動代孕專法或專章，而非倉促納入現行修法。
部分婦女團體關切代孕是否真為女性自願，鄒宗翰表示，這是台灣應嚴肅面對並討論的重點，歐美國家制訂嚴格代孕制度，立法規範胚胎植入數量、孕產紀錄與孕母健康保護，這些都有科學實證，現階段國人對代孕女性權利仍多有疑慮，未取得共識很難通過立法。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言