赴美求子花7百萬 同志爸爸贊成代孕「分段處理」

立法院排審人工生殖法修法草案，其中包括代孕議題，多個女性團體憂心影響兒童發展與女性權益。對此，台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰表示，代孕牽涉第三方女性的身體、法律與醫療制度，適合以專章或專法方式進行，而非倉促納入現行修法。

為了求子，遠赴美國，歷經四年花費七○○萬元，鄒宗翰也是代孕同志家長，瞭解箇中辛酸，他表示，「沒有法律，不代表需求不存在。」無論同志或異性戀族群均仍有人持續至海外進行代孕，但台灣人工生殖技術是全球頂尖的，如果讓在自己國家好好生養，相對更有保障。

鄒宗翰強調，海外求子的家長擔負龐大經濟壓力，且需面對跨國醫療、法律與保險等高度不確定性，最近就有台灣同志家長至泰國、柬埔寨進行代孕，因區域衝突，導致流程受阻，在缺乏制度保障之下，讓家長、孕母與孩子承擔更高風險。

儘管如此，鄒宗翰認為，這次人工生殖法修法草案應與代孕「分段處理」，前者涉及女性身體自主權，例如女同志伴侶及單身女性使用人工生殖的權利，這部分應較容易取得社會共識，如果將代孕一併包裹討論，反而讓本可立即推動的改革更加複雜。

「支持人工生殖法修法，並不代表忽視代孕爭議。」鄒宗翰說，希望社會先支持女性身體自主權相關條文，代孕牽涉到第三方女性的身體、法律與醫療制度，複雜許多，需要更周延、細緻討論，可於下一階段持續推動代孕專法或專章，而非倉促納入現行修法。

部分婦女團體關切代孕是否真為女性自願，鄒宗翰表示，這是台灣應嚴肅面對並討論的重點，歐美國家制訂嚴格代孕制度，立法規範胚胎植入數量、孕產紀錄與孕母健康保護，這些都有科學實證，現階段國人對代孕女性權利仍多有疑慮，未取得共識很難通過立法。